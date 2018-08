PALO ALTO (IT-Times) - Elon Musk hat sich, nachdem sich die Medien mit Spekulationen um die Zukunft des Elektrofahrzeug- und Batterie-Hersteller Tesla Inc. überschlagen haben, erneut zu Wort gemeldet. Gestern spielten in den USA alle verrückt, der Aktienkurs von Tesla Inc. wurde sogar zeitweise vom Handel...

Den vollständigen Artikel lesen ...