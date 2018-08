Bern - Die Gewerkschaften wollen nicht mit dem Bund über eine Schwächung des Lohnschutzes verhandeln. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) hat beschlossen, den für Donnerstag geplanten Gesprächen fernzubleiben. Auch der Dachverband Travail.Suisse nimmt nicht teil.

SGB-Präsident Paul Rechsteiner sprach am Mittwoch vor den Medien von einem "Verrat" an den Arbeitnehmenden. Es stehe viel auf dem Spiel. Was in den letzten Wochen und Tagen geschehen sei, habe man sich noch vor kurzem nicht vorstellen können.

Rechsteiner wirft den freisinnigen Bundesräten Johann Schneider-Ammann und Ignazio Cassis vor, den Lohnschutz in der Schweiz zur Disposition zu stellen - und dies, obwohl der Bundesrat etwas anderes entschieden habe.

Rote Linien bestätigt

Vor den Sommerferien hatte der Bundesrat die roten Linien für die Verhandlungen mit der EU über ein Rahmenabkommen bestätigt. Dazu gehören die Flankierenden Massnahmen (FlaM) zur Personenfreizügigkeit: Diese sollen nicht angetastet werden.

Gleichzeitig beschloss der Bundesrat aber, im Sommer die Sozialpartner zu konsultieren. Das Ziel sei es, über die "Auslegung" der roten Linien zu diskutieren, sagte Bundesrat Ignazio Cassis damals. Die Frage sei, wie das gleiche Ziel - Lohnschutz - allenfalls mit anderen Instrumenten erreicht werden könne.

Sprengstoff im Raum

An der für Donnerstag geplanten Sitzung einer technischen Arbeitsgruppe nehmen die Gewerkschaften nun nicht teil, weil sie schon mit den Vorgaben nicht einverstanden sind. Was im Raum stehe, ...

