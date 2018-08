Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch leicht gestiegen. Gegen Abend legte der richtungweisende Euro-Bund-Future um 0,06 Prozent auf 162,11 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ging im Gegenzug leicht auf 0,39 Prozent zurück.

Eine Berg- und Talfahrt gab es in Italien. Legten die Anleihekurse dort am Vormittag zunächst zu, gerieten sie insbesondere gegen Abend unter Druck. Auslöser der Verluste waren Äußerungen von 5-Sterne-Chef Luigi Di Maio. Er sagte in einem Interview, die EU müsse Italien bei seinen Haushaltsplanungen zuhören. Er suche zwar keinen Konflikt, aber scheue auch nicht die Konfrontation und wolle hart bleiben.

Italien steht an den Finanzmärkten derzeit verstärkt unter Beobachtung, weil die Vorhaben der neuen Rechts-Links-Regierung teuer sind und Italien bereits hoch verschuldet ist.

Vor Di Maios Äußerungen hatten Finanzminister Giovanni Tria und Premierminister Giuseppe Conte für zwischenzeitliche Entspannung gesorgt. Finanzminister Tria sagte, die Ausgabenpläne der Regierung würden die Verpflichtung Italiens zur Schuldenreduzierung nicht gefährden. Conte versprach einen "ernsthaften, entschlossenen und mutigen" Haushaltsentwurf sowie ein "realistisches" Regierungsprogramm.

Konjunkturdaten standen zur Wochenmitte so gut wie keine auf dem Programm./bgf/he

