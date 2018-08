(shareribs.com) Washington 08.08.2018 - Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche weniger stark gesunken als erwartet. Die Förderung ist ebenfalls zurückgegangen. Brent- und WTI-Rohöl liegen unter Druck. Wie das US-Energieministerium am Mittwoch mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 1,4 Mio. auf 407,4 Mio. Barrel zurückgegangen. Die Benzinbestände ...

