Die Aktien der großen Telekomkonzerne hinken dem Markt schon seit Jahren hinterher. Die Problemherde sind allerdings politisch gewollt.

Eigentlich sind sie am Puls der Zeit. Weltweite Vernetzung, Digitalisierung, Social Media - kaum ein Schlagwort des Internetzeitalters, das sich Telekomanbieter nicht auf die Fahne schreiben können. Dabei verdienen die Unternehmen sogar Geld. Und ihre Aktien sind billig. Trotzdem haben Telekomaktien an der Börse den Anschluss verloren. In den vergangenen drei Jahren haben sie im Schnitt ein Drittel ihres Werts eingebüßt.

Damit haben sie mehr verloren als jede andere Branche in Europa. Eine Folge der Kursverluste: Telekomaktien sind günstig bewertet. "Sie handeln aktuell gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis mit einem Abschlag von 20 Prozent gegenüber dem Gesamtmarkt", sagt Christian Reuter, Portfoliomanager für europäische Aktien bei der DWS. Auch die durchschnittliche Dividendenrendite von über fünf Prozent ist ordentlich.

Sind die Papiere damit ein Schnäppchen? Die meisten institutionellen Investoren meinen: nein. Entwarnung gibt es damit auch für Privatanleger, die in Telekomaktien investiert sind, noch nicht - trotz der eigentlich vielversprechenden Aspekte. Aber immerhin gibt es erste Hoffnungszeichen. So sind Großanleger zumindest nicht mehr ganz so skeptisch wie zuvor.

Im Juli waren laut der jüngsten Umfrage der BofA Merrill Lynch unter dem Strich 19 Prozent der weltweiten Portfoliomanager in Telekomaktien untergewichtet. Das waren etwas weniger als noch im April. Außerdem hat sich die Branche an der Börse zuletzt etwas erholt. Seit der europäische Sektorindex Mitte Juli auf ein Fünfjahrestief gefallen ist, ging es um vier Prozent nach oben.

Reuter von der DWS bringt die Stimmungslage vieler Investoren auf den Punkt: "Wir sind noch relativ vorsichtig mit Blick auf Telekomaktien, beobachten jedoch leichte Verbesserungen." So überraschten zuletzt Unternehmen wie die spanische Telefónica, die französische Orange und die niederländische KPN mit höheren Umsätzen und Betriebsergebnissen im ersten Halbjahr.

Die Deutsche Telekom legt ihre Zahlen erst am heutigen Donnerstag vor, hat aber die Prognose für ihr bereinigtes Betriebsergebnis für das Gesamtjahr bereits auf 23,3 Milliarden Euro erhöht. Dazu hoffen Anleger ...

