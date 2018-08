Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 315 US-Dollar belassen. Anlass der Studie sind Überlegungen des Chefs Elon Musk, den Hersteller von Elektrofahrzeugen von der Börse zu nehmen. Analyst Joseph Spak schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, dass durchaus außenstehende Investoren mit den nötigen Finanzierungsmitteln bereit stehen könnten. Allerdings sei es wichtig zu wissen, wer diese Anleger seien. Dann könnten die Aktionäre entscheiden, ob sie in der Aktie investiert bleiben./la/tih Datum der Analyse: 07.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0166 2018-08-08/18:05

ISIN: US88160R1014