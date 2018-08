ZÜRICH (Dow Jones)--Leichte Abgaben hat der schweizerische Aktienmarkt zur Wochenmitte verzeichnet. Die Verunsicherung um den Handelsstreit zwischen den USA und China hat wieder zugenommen und das Sentiment belastet, hieß es. So hat US-Präsident Donald Trump ab 23. August weitere Strafzölle auf Importe aus China angekündigt. Die geplanten Zölle von 25 Prozent betreffen 279 Güter im Wert von 16 Milliarden Dollar, wie Trumps Handelsbeauftragter Robert Lighthizer sagte. China hat seinerseits Zölle auf US-Wareneinfuhren im vergleichbaren Wert angekündigt. Washington hatte bereits vor einem Monat Strafzölle auf chinesische Importe in Wert von 34 Milliarden Dollar verhängt.

Insgesamt habe der Markt allerdings recht gelassen auf die neuen Maßnahmen reagiert, so ein Händler. "Bei den Anlegern hat sich beim Zollthema bereits eine Art Gewöhnungseffekt breit gemacht", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Sie setzten zudem anscheinend weiter auf eine Lösung am Verhandlungstisch.

Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 9.176 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 28,79 (zuvor: 33,09) Millionen Aktien.

Die Aktien von Swatch (minus 0,2 Prozent) und Richemont (plus 0,3 Prozent) entwickelten sich besser als der Gesamtmarkt. Die jüngsten Daten der monatlichen Umfrage des KOF Swiss Economic Institute bei Schweizer Uhrenherstellern hätten gezeigt, dass die Produktion, die Auftragseingangserwartungen und die Auslastung in der Schweizer Uhrenindustrie weiterhin positiv seien, merkte die UBS an.

Die Titel von Zurich Insurance verloren 0,3 Prozent. Der Rückversicherer wird am Donnerstag Ergebnisse für das zweite Quartal ausweisen. Am Morgen hatte Munich Re Quartalszahlen vorgelegt,. Das Ergebnis sei aufgrund einer unerwartet hohen Großschadenbelastung insgesamt etwas enttäuschend ausgefallen, hieß es von der DZ Bank. Die mittelfristige Perspektive habe sich durch höhere Zinsen in den USA und den moderaten Preisanstieg in der Rückversicherung in diesem Jahr aber etwas aufgehellt.

