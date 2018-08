Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch mit leichten Verlusten geschlossen. Der DAX verlor 0,1 Prozent auf 12.634 Punkte. Beim Thema Strafzölle gab es keine wirklich neuen aktuellen Entwicklungen. Im Fokus stand weiter die Berichtssaison, die zwar bei Einzelaktien, nicht aber am Gesamtmarkt Akzente setzte. Im Handel sieht man derzeit wenig Kurspotenzial im DAX - weder nach oben noch nach unten.

Beim Versorger Eon wurden trotz guter Geschäftszahlen Gewinne mitgenommen, hier ging es 2,9 Prozent nach unten. Für Zurückhaltung sorgte auch, dass sich Eon mit den erwarteten Aussagen über eine eventuelle Erhöhung des Angebots für Innogy bislang bedeckt hält. Im Gefolge ging es für RWE 1 Prozent nach unten.

Schaden-Kosten-Quote bei Munich Re enttäuscht

Mit Enttäuschung wurden auch die Daten von Munich Re aufgenommen: "Hier scheinen die Analysten auf dem falschen Fuß erwischt zu werden", so ein Marktteilnehmer. Auffallend sei vor allem die Diskrepanz in der Schaden-Kosten-Quote der Rückversicherung, die mit 102 Prozent deutlich die erwarteten 94,2 Prozent übertroffen habe und damit schwach ausgefallen sei. Munich Re verloren 2,1 Prozent.

Im MDAX fielen Fraport um 5,1 Prozent, hier enttäuschten die Geschäftszahlen auf der Ertragsseite leicht. Kräftig nach oben ging es mit 4,4 Prozent Plus beim Modeunternehmen Tom Tailor. Dem Unternehmen scheint die Trendwende gelungen zu sein. Sowohl Umsatz als auch Cashflow zogen wieder an. Auch Brenntag (plus 3 Prozent) sowie Jungheinrich (plus 5,5 Prozent) überzeugten mit guten Zahlen.

Lanxess trennt sich von Beteiligung

Die Lanxess-Aktien schossen um 5,5 Prozent nach oben. Kurstreiber war hier die Nachricht über den Verkauf des Anteils am Gemeinschaftsunternehmen Arlanxeo mit Aramco. "Der Preis von 1,4 Milliarden Euro in bar ist sehr, sehr ordentlich", lobte ein Händler den Verkauf.

Auch Umstufungen bewegten angesichts des Sommerlochs die Kurse ziemlich deutlich. So sprangen Dialog Semiconductor dank einer Kaufempfehlung durch das Bankhaus Lampe um 10,4 Prozent. Siltronic fielen um 2,2 Prozent, nachdem sie von Berenberg mit "Verkaufen" ersteingestuft wurden. Nach positiven Analystenkommentaren legten Wacker Neuson 11,4 Prozent zu.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 91,7 (Vortag: 89,2) Millionen Aktien im Wert von rund 3,16 (Vortag: 3,2) Milliarden Euro. Es gab 13 Kursgewinner und 17 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.633,54 -0,12% -2,20% DAX-Future 12.631,00 -0,18% -2,98% XDAX 12.637,60 -0,20% -1,74% MDAX 26.793,83 +0,02% +2,26% TecDAX 2.927,20 -0,01% +15,74% SDAX 12.344,59 +0,06% +3,85% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,19 17 ===

August 08, 2018

