Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch leicht an Terrain eingebüsst. Der Leitindex SMI fiel schon mit dem Handelsstart unter die Marke von 9'200 Punkten, über die er am Vortag zum ersten Mal seit sechs Monaten geklettert war. Danach blieb er den ganzen Tag unter dieser Schwelle. Händler begründeten die Einbussen mit moderaten Gewinnmitnahmen sowie mit einer neuerlichen Eskalation im Handelsstreit.

Nach den zum Teil markanten Avancen der letzten Wochen, welche durch die überraschend gut verlaufende Berichtssaison ausgelöst wurden, habe mancher Investor Kursgewinne ins Trockene gebracht, hiess es am Markt. Zudem sei der Handelskonflikt wieder stärker in den Vordergrund gerückt, nachdem China zu einem Gegenschlag ausholte und neue Zölle auf Waren aus den USA ankündigte. Konkret will die Regierung in Peking Rohstoffe wie Kohle und Gas sowie Motorräder und andere Fahrzeuge mit Strafzöllen belegen.

Der Swiss Market Index (SMI) ging mit einem Minus von 0,27 Prozent bei 9'176,15 Punkten aus dem Handel. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab um 0,24 Prozent auf 1'501,13 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,23 Prozent auf 10'920,96 Zähler nach. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 19 tiefer, neun höher und zwei unverändert.

Bei den Blue Chips standen Vifor (-3,7%) im Fokus. Das Pharmaunternehmen übertraf die Erwartungen ...

