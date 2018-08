Tagesausblick für 9.8.: DAX kaum verändert. Telekom, Thyssen und Evotec berichten!

Richard Pfadenhauer,

Die Aktienmärkte traten heute mehrheitlich auf der Stelle. Unternehmenszahlen von E.ON und Munich Re brachten keine positiven Impulse und die Eskalation im Zollstreit zwischen den USA und China verunsicherte viele Investoren. So schloss der DAX rund 14 Punkte leichter bei 12.633 Punkten und der EuroStoxx 50 sank knapp 0,4 Prozent und tauchte wieder unter 3.500 Punkte.

Wenig Bewegung zeigte sich auch an den internationalen Anleihemärkten. So stagnierte die Rendite 10jähriger Bundesanleihen bei 0,4 Prozent und 10jähriger US-Staatsanleihen bei 2,97 Prozent. Derweil verbesserte sich der Euro/US-Dollar-Kurs auf über 1,16 US-Dollar.

Morgen stehen noch einige Unternehmenstermine im Kalender. Der Fokus dürfte sich unter anderem auf Deutsche Telekom und ThyssenKrupp richten.

Unternehmen im Fokus

Morgen stehen noch einige Unternehmensdaten an. So berichten aus Deutschland unter anderem Aurubis, CompuGroup, Deutsche Telekom, Dürr, Evotec, Jungheinrich, Merck, Rational, SMA Solar, Ströer, ThyssenKrupp und TUI. Aus den USA erwarten Anleger Zahlen von Dropbox. Die Deutsche Lufthansa wird zudem Verkehrszahlen für Juli veröffentlichen.

Wichtige Termine

China - Verbraucherpreise, Juli

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 4. August

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.770/12.900 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.400/12.500/12.630 Punkte

Der DAX bewegte sich heute in einer 100-Punkterange zwischen 12.600 und 12.700 Punkten. Zum Handelsschluss konnte die Unterstützung bei 12.630 Punkte zwar noch verteidigt werden. Die Tendenz am Nachmittag war jedoch abwärtsgerichtet. Die Blicke richten sich also weiter auf die Unterstützungszone 12.600/12.630 Punkten. Hält sie, besteht die Chance auf eine Gegenbewegung bis in den Bereich von 12.770 Punkten. Kippt der Index hingegen unter diese Zone droht eine Konsolidierung bis in den Bereich von 12.500 Punkte.

