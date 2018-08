Gestoppte bzw. gedrehte Serien: FACC -2,39% auf 19,62, davor 4 Tage im Plus (7,49% Zuwachs von 18,7 auf 20,1), Oberbank AG VZ +0,6% auf 84,5, davor 4 Tage ohne Veränderung , ATX -1,11% auf 3413,55, davor 3 Tage im Plus (1,61% Zuwachs von 3397,2 auf 3452), ATX Prime -1,01% auf 1718,49, davor 3 Tage im Plus (1,42% Zuwachs von 1711,74 auf 1736,02), AT&S -0,68% auf 21,85, davor 3 Tage im Plus (6,8% Zuwachs von 20,6 auf 22). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:HTI 0,7 (MA200: 0,74, xD, davor 35 Tage über dem MA200), Lenzing 100 (MA200: 102,11, xD, davor 33 Tage über dem MA200). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: Deutsche Post (bester mit 3,79%), SFC Energy (schlechtester mit -7,84%), Schaeffler (bester mit...

