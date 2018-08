Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

EQS Group-News: Watts Miners / Parola (s): Altro Watts Miners ridefinisce il concetto di redditività del mining di criptovalute con ROI molto rapido 2018-08-08 / 18:00 *Watts Miners ridefinisce il concetto di redditività del mining di criptovalute con ROI molto rapido* Da quando Watts Miners (www.wminers.com [1] ) ha lanciato di recente i suoi tre innovativi mining rig si sta affermando con grande forza sul panorama globale del mining di criptovalute. Ciascuno di questi miner è in grado di minare Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Monero, e Dash garantendo un ritorno sugli investimenti in solamente un mese. Migliaia di appassionati di mining di criptovalute in tutto il mondo si affidano ora a Watts Miners per ottenere in breve tempo un profitto garantito sugli investimenti. L'azienda ha dichiarato che i mining rig immessi di recente sul mercato sono in grado di raggiungere il punto di pareggio in un solo mese. Questi tre miner sono stati realizzati utilizzando la tecnologia avanzata dei chip ASIC, funzionano con più algoritmi e possono essere impiegati per minare Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR) e Dash (DASH). Già dal loro lancio sul mercato, le criptovalute hanno aperto la strada a un cambiamento radicale della concezione dei meccanismi di commercio e pagamento. Il mining, come parte integrante di questo sistema in crescita, è il processo tecnico con cui vengono create nuove criptovalute. La popolarità delle criptovalute è in rapido aumento e anche molti non esperti si stanno interessando attivamente al mining come forma di guadagno. Realizzare profitti costanti con il mining di criptovalute può rappresentare tuttavia un processo lungo e frustrante. Diversi aspetti ne condizionano infatti la redditività in modo significativo. Spesso, ad esempio, le spese iniziali e i costi per l'elettricità possono superare i ricavi ottenuti dal mining. Alcuni fattori principali che determinano la redditività del mining sono il consumo di corrente elettrica, il tasso di hash, la difficoltà del mining stesso e i compensi. "Questi tre miner sono il risultato dell'ampia ricerca effettuata negli ultimi anni. I nostri esperti hanno preso in considerazione tutti i parametri di profitto ottenendo risultati visibilissimi per tutti. Molti nostri utenti sono rientrati nell'investimento in meno di un mese," ha dichiarato un importante portavoce di Watts Miners. I tre nuovi miner, chiamati Watts Mini, Watts Miner, e Watts Rack, sono stati progettati per fornire una redditività ottimale massimizzando il tasso di hash e riducendo al minimo il consumo energetico. Di seguito sono indicati il consumo di elettricità e i tassi di generazione di hash dei tre miner per bitcoin. * Bitcoin: Watts Mini 120 TH/s, Watts Miner 250 TH/s, Watts Rack 1000 TH/s * Litecoin: Watts Mini 30 GH/s, Watts Miner 50 GH/s, Watts Rack 200 GH/s * Ethereum: Watts Mini 4 GH/s, Watts Miner 7 GH/s, Watts Rack 28 GH/s * Monero: Watts Mini 200 KH/s, Watts Miner 300 KH/s, Watts Rack 1200 KH/s * Dash: Watts Mini 1.1 TH/s, Watts Miner 1.7 TH/s, Watts Rack 6.8 TH/s Durante la fase di progettazione dei prodotti, Watts Miners si è occupata anche di problemi frequenti come la rumorosità eccessiva e la generazione di calore durante il processo di mining. L'azienda si assume le spese doganali e di consegna per tutti i clienti e mette a disposizione quanto necessario per l'avvio senza costi nascosti. Per iniziare a guadagnare con Watts Mining visitare il sito https://wminers.com [2] Informazioni su Watts Miners: Watts Miners produce miner di criptovalute di alta qualità che esibiscono una capacità di generazione di hash estremamente elevata con un consumo energetico ridotto. Il team è composto da numerosi professionisti di alto livello provenienti da aziende rinomate come Samsung, Microsoft, IBM e molte altre. Con sede a New York, attualmente l'azienda conta stabilimenti di produzione negli Stati Uniti, in Germania, in Cina e in Russia. Fine Corporate News 712329 2018-08-08 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=e84531d7926b7f341c4ada655c871d16&application_id=712329&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=2c7941d97b366d3480c67a024491f07e&application_id=712329&site_id=vwd&application_name=news

August 08, 2018 12:00 ET (16:00 GMT)