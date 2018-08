DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

=== INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.493,60 -0,31% -0,30% Stoxx50 3.143,16 -0,29% -1,09% DAX 12.633,54 -0,12% -2,20% FTSE 7.776,65 +0,75% +0,40% CAC 5.501,90 -0,35% +3,56% DJIA 25.569,71 -0,23% +3,44% S&P-500 2.856,88 -0,05% +6,85% Nasdaq-Comp. 7.877,54 -0,08% +14,11% Nasdaq-100 7.460,86 -0,02% +16,64% Nikkei-225 22.644,31 -0,08% -0,53% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,19 +17

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,62 69,17 -3,7% -2,55 +12,8% Brent/ICE 72,19 74,65 -3,3% -2,46 +12,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.209,97 1.211,02 -0,1% -1,05 -7,1% Silber (Spot) 15,37 15,38 -0,1% -0,02 -9,3% Platin (Spot) 827,80 829,75 -0,2% -1,95 -10,9% Kupfer-Future 2,75 2,75 -0,0% -0,00 -17,6%

Im Gegensatz zu anderen Märkten reagierte der Ölmarkt mit deutlicheren Preisrückgängen auf die jüngste Entwicklung im Zollstreit. Es gebe Befürchtungen, dass die chinesische Ölnachfrage darunter leiden könnte, hieß es. Die offiziellen Daten zu den Ölvorräten der USA verstärkten den Verkaufdruck, zumal die Rohölbestände weniger stark als erwartet gesunken waren.

Die nächste Eskalationsstufe im Handelsstreit zwischen den USA und China hat die Wall Street am Mittwoch nur im frühen Handel etwas belastet. Mittlerweile haben die Indizes ihre Verluste wieder weitgehend aufgeholt. Händler sprechen von einem Gewöhnungseffekt. Der Haupttreiber für den Aktienmarkt bleibe die US-Berichtssaison, die bislang sehr positiv verlaufen sei. Die Tesla-Aktie gibt nach dem Plus von 11 Prozent am Vortag nun um 1,2 Prozent nach. Mit einem Tweet über einen möglichen Rückzug des Elektroauto-Herstellers von der Börse hatte Gründer Elon Musk am Vortag für Aufregung am Aktienmarkt gesorgt. Snap hat zwar im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet, doch enttäuschten die rückläufigen Nutzer-Zahlen des Instant-Messaging-Diensts Snapchat. Auch gab Snap einen eher pessimistischen Ausblick. Disney (-1,6 Prozent) hat am Dienstag nach Börsenschluss Zahlen vorgelegt, die hinter den Erwartungen des Marktes zurückblieben. Mylan (-3,1 Prozent) verfehlte bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen des Marktes und ruderte bei der Gesamtjahresprognose zurück. Michael Kors legen dagegen um 5,5 Prozent zu. Der Modekonzern hat in seinem ersten Geschäftsquartal überraschend gut abgeschnitten und seine Jahresgewinnprognose erhöht. Am Anleihemarkt legen die Notierungen leicht zu. Die Zehnjahresrendite sinkt um 1 Basispunkt auf 2,97 Prozent. Mit Spannung werde hier auf die Auktion zehnjähriger US-Staatsanleihen im Verlauf gewartet, so ein Teilnehmer.

18:15 DE/Freenet AG, Ergebnis 2Q

23:00 US/Liberty Global Inc, Ergebnis 2Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Mit leichten Verlusten sind die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch aus dem Handel gegangen. Im Handel sieht man derzeit wenig Kurspotenzial - weder nach oben noch nach unten. Im Fokus stand weiter die Berichtssaison, die zwar bei Einzelaktien, nicht aber an den Gesamtmärkten Akzente setzte. Bei Eon (-2,9 Prozent) wurden trotz guter Geschäftszahlen Gewinne mitgenommen. Für Zurückhaltung sorgte auch, dass sich Eon mit den erwarteten Aussagen über eine eventuelle Erhöhung des Angebots für Innogy bislang bedeckt hält. Bei Munich Re (-2,1 Prozent) bemängelten Beobachter die überraschend schlechte Schaden-Kosten-Quote. Fraport (-5,1 Prozent) hat auf der Ertragsseite leicht enttäuscht. Dagegen scheint Tom Tailor (+4,9 Prozent) die Trendwende gelungen zu sein. Nach guten Geschäftszahlen für das zweite Quartal ging es für die Aktie des finnischen Reifenherstellers Nokian um 3,8 Prozent nach oben.Die niederländische Bank ABN Amro (+3,5 Prozent) überzeugte vor allem beim Gewinn. Abgestraft wurden negative Ausblicke, etwa von Ahold Delhaize (-1,6 Prozent). Novo Nordisk verloren 6 Prozent. Der auf Diabetesmittel spezialisierte Pharmahersteller muss mit Preisdruck auf dem wichtigsten Markt USA kämpfen. Lanxess (+5,5 Prozent) profitierten vom Verkauf des Anteils am Gemeinschaftsunternehmen Arlanxeo mit Aramco.

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.28 Uhr Di, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1598 +0,01% 1,1613 1,1595 -3,5% EUR/JPY 128,66 -0,39% 129,11 128,92 -4,9% EUR/CHF 1,1533 -0,15% 1,1551 1,1535 -1,5% EUR/GBP 0,9007 +0,48% 0,8974 0,8950 +1,3% USD/JPY 110,94 -0,40% 111,19 111,18 -1,5% GBP/USD 1,2876 -0,48% 1,2939 1,2955 -4,7% Bitcoin BTC/USD 6.513,98 -3,8% 6.554,76 7.117,21 -52,3%

Der Euro zeigte sich am Mittwoch zum Dollar wenig verändert. Das britische Pfund gab jedoch auf breiter Front deutlich nach. Hinter der Kursschwäche steckt laut Marktteilnehmern die Sorge, dass Großbritannien ohne vertragliche Vereinbarung, in einem sogenannten harten Brexit, 2019 aus der EU ausscheidet. "Die Politik gibt übergeordnet die Richtung für das Sterling vor", sagt Jane Foley, Währungsstrategin bei der Rabobank. Die Anleger würden umgetrieben von der immer knapperen Zeit, die Großbritannien noch bleibe, einer Einigung vor dem 29. März 2019 zuzustimmen.

An den asiatischen Börsenplätzen hat sich die Stimmung am Mittwoch etwas abgekühlt. Hatten zunächst die positiven Vorzeichen überwogen, so kam später wieder mehr Skepsis auf. Als belastender Faktor in Schanghai wirkte weiter die verschärfte Lage im Handelskonflikt mit den USA. Der chinesische Handelsbilanzüberschuss lag unter den Erwartungen, doch legten Exporte und vor allem Importe mehr zu als erwartet. Die US-Strafzölle dürften erst im vierten Quartal eine größere Rolle spielen, vermutete Betty Wang von ANZ. Neben den Energiewerten zeigten sich auch Logistik-Aktien in Schanghai fester, nachdem ein staatliches E-Commerce-Pilotprogramm in 22 Städten verabschiedet worden war. In Hongkong stand eine Reihe von Börsengängen im Blick. Unter den neuen Aktien notierten China Tower in der Nähe ihres Ausgabepreises, Teilnehmer sprachen von einem "langweiligen" IPO. Dagegen ging es mit Beigene 3,2 Prozent abwärts. Die Investoren in Hongkong seien bei Biotechnologiewerten vorsichtig, nachdem kürzlich erst das Börsendebüt von Ascletis enttäuscht hatte, hieß es. Die Aktien des U-Bahn-Betreibers MTR fielen um 2,8 Prozent, nachdem das Management wegen eines Bauskandals ausgetauscht worden war. In Taiwan erholten sich Taiwan Semiconductor um 2,5 Prozent. Sie waren zu Wochenbeginn unter Druck geraten, weil ein Computervirus am Wochenende Fertigungsstätten lahmgelegt hatte. Für Softbank ging es in Tokio um 4,8 Prozent aufwärts, der Beteiligungskonzern will in die Lieferservice-Sparte von Alibaba investieren.

Deutsche Börse startet Aktienrückkaufprogramm über 200 Mio Euro

Die Deutsche Börse wird ab dem 13. August ein neues Aktienrückkaufprogramm über 200 Millionen Euro starten. Die Börse hatte dieses bereits im Dezember 2017 angekündigt. Das Aktienrückkaufprogramm soll spätestens bis zum 28. Dezember 2018 abgeschlossen sein. Der Kaufpreis je zurückgekaufter Aktie darf den Mittelwert der Börsenpreise an den letzten fünf Handelstagen vor der Eingehung der Verpflichtung zum Erwerb nicht um mehr als 10 Prozent über- oder unterschreiten.

Baugenehmigung für Terminal 3 des Frankfurter Flughafens rechtmäßig

Die Betreibergesellschaft des Flughafens Frankfurt am Main darf den Bau des dortigen dritten Terminals fortsetzen. Die Genehmigung für den ersten Bauabschnitt ist rechtmäßig, wie der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel entschied.

Jungheinrich blickt beim Umsatz optimistischer aufs Gesamtjahr

Jungheinrich hat im zweiten Quartal dank guter Auftragslage und Nachfrage nach Lagerlogistik mehr umgesetzt und operativ mehr verdient. Der Hamburger Hersteller von Hubwagen und Gabelstaplern blickt nun optimistischer auf das Gesamtjahr und erwartet Auftragseingang und Umsatz am oberen Ende der Spanne.

Ryanair streicht wegen Streiks am Freitag 250 Flüge

Der Billigflieger Ryanair streicht wegen eines angekündigten Pilotenstreiks am Freitag 250 Flüge von und nach Deutschland. Das teilte der Leiter des operativen Geschäfts, Peter Bellew, mit. Zuvor hatte die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit die ganztägige Arbeitsniederlegung bekanntgegeben, was Ryanair als "ungerechtfertigt" kritisierte.

Sicherheitsfirma entdeckt Einfallstor für Hacker auf Whatsapp

Sicherheitsexperten haben eine Schwachstelle im beliebten Messengerdienst Whatsapp entdeckt, durch die Nachrichten manipuliert werden können. Wie die israelische Sicherheitsfirma CheckPoint mitteilte, sind sowohl Gruppenchats als auch Privatkonversationen betroffen.

GE verschlankt sich weiter und verkauft weiteren Teil von GE Capital

Der Siemens-Wettbewerber General Electric verschlankt sich weiter und verkauft jetzt für 2,6 Milliarden US-Dollar einen weiteren Teil seiner Finanzierungstochter GE Capital. Die Starwood Property Trust Inc erklärte, man werde das Fremdkapital-Projektfinanzierungsgeschäft für den Energiebereich (Energy Project Finance Debt Business) von GE Capital übernehmen. Die Transaktion beinhaltet zudem Kreditzusagen von 400 Millionen Dollar.

Ikea eröffnet erste Filiale in Indien

Der schwedische Möbelkonzern Ikea öffnet seine erste Filiale in Indien. Ziel sei es, in dem Geschäft am Rande von Hyderabad "Qualität zu erschwinglichen Preisen" anzubieten, sagte Ikea-Chef Jasper Brodin am Mittwoch, einen Tag vor der geplanten Eröffnung. Bis 2025 sind 24 weitere Filialen geplant, die nächste kommendes Jahr in Mumbai.

Tesla-Vorstand prüft Musk-Vorschlag für Börsenrückzug

Nach dem Tweet von Tesla-Chef Elon Musk über einen möglichen Börsenrückzug des Elektroautobauers hat der Tesla-Vorstand Gespräche über das Thema bestätigt. Der Vorstand habe sich in der vergangenen Woche "mehrmals" getroffen und ergreife die geeigneten nächsten Schritte, um ein Delisting zu evaluieren, hieß es in einer Erklärung des Gremiums.

Beschwerden wegen Entscheidung zu Disney-Gebot für Sky

Die britische Übernahmekommission stößt mit ihrer Entscheidung zur Offerte von Walt Disney für Sky auf Widerstand. Die Kommission hatte festgelegt, dass der US-Konzern ein Gebot von 14 Pfund je Sky-Aktie abgeben müsse, wenn er die Unterhaltungsaktiva von 21st Century Fox übernimmt. Dagegen hätten mehrere interessierte Parteien Beschwerden eingelegt, teilte die Kommission mit. Mit diesen würde sich nun ein Beschwerdeausschuss befassen.

HSBC verlagert wegen Brexit weitere Geschäfte nach Paris - Kreise

Die britische Großbank HSBC verlagert weitere europäische Geschäfte von London nach Paris. Grund für die Entscheidung sei vor allem die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Ausstieg Großbritanniens aus der EU, sagte eine mit der Sache vertraute Person zu Dow Jones Newswires. Die französische Tochter der Bank teilte mit, sie habe zum 1. August die HSBC Polska Bank SA und die HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC übernommen. Die Übernahme von sieben weiteren europäischen Niederlassungen, die derzeit der Londoner Muttergesellschaft HSBC Bank plc angegliedert sind, solle im ersten Quartal des nächsten Jahres abgeschlossen werden.

Generikakonzern Mylan enttäuscht und senkt den Ausblick

Der niederländische Generikahersteller Mylan NV, der an der US-Technologiebörse Nasdaq notiert ist, hat bei seinen Quartalsergebnissen eine Reihe schlechter Nachrichten im Gepäck und schickt seinen Aktienkurs auf Talfahrt. Bei Umsatz und Gewinn verfehlte Mylan NV die Erwartungen des Marktes und ruderte bei der Gesamtjahresprognose zurück. Auch musste der Konzern Probleme in einem Werk in West Virginia einräumen.

Samsung will Milliardenbetrag in Zukunftstechnologie investieren

Der Samsung-Konzern will in den kommenden drei Jahren 161 Milliarden US-Dollar (rund 139 Milliarden Euro) investieren. Davon sollen 22 Milliarden Dollar in Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz, autonomes Fahren und biotechnisch hergestellte Medikamente fließen, wie das südkoreanische Unternehmen bekanntgab. Damit soll das Wachstum des Konzerns angekurbelt werden.

Chinesische Speditions-App könnte bald 10 Mrd USD wert sein

Die chinesische Speditions-App Manbang will laut Insidern in einer neuen Finanzierungsrunde um die 1 Milliarde US-Dollar einsammeln. Zu den Investoren der IT-Fachleute zählen unter anderem die japanische Softbank und Alphabet. Die Firma, mit deren mobiler App sich Händler und Spediteure zum Zweck von Gütertransporten miteinander verbinden können, will das Geld für den Ausbau des Geschäfts im Reich der Mitte einsetzen. Zudem strebt der Konzern an, eine Kriegskasse für Zukäufe im Inland aufzubauen, so ein Insider.

