Die Anfang der 1980er erfundene Internettechnologie wurde in den 1990ern öffentlich zugänglich und wird seit Anfang des 21. Jahrhunderts global genutzt. Mittlerweile verbindet das Internet alle Teile der Welt miteinander. Google, Facebook, Amazon, Twitter all diese Internetgiganten profitieren vom Online-Werbemarkt.

Der Erfolg bringt jedoch Probleme mit sich. Dieser Markt wird durch eine Anzeigenflut äußerst ineffizient. Für Werbetreibende entstehen relativ hohe Werbekosten; zudem sind über 50 der Ausgaben nutzlos. Browser-Nutzer werden mit nutzlosen Informationen überhäuft, überall tauchen Anzeigen auf und werden passiv akzeptiert. Die Anzahl der betrügerischen Anzeigen wie z. B. Phishing, deren Wert Anwender nicht abschätzen können, steigt kontinuierlich.

Angesichts dieser Problematik sticht Odin besonders hervor. Eine ökologische Blockchain auf Basis der Werbeindustrie definiert die nächste Browser-Generation neu. Anwender können die Nutzungsrechte für den Odin-Browser und das eigene Recht verwalten, Werbung zu blockieren oder zu lesen. Sie können jetzt von Odin-Tokens "profitieren", indem Sie Werbung einfach wie gewohnt lesen. Nutzen Sie Ihre Online-Zeit, lesen/blockieren Sie Werbung und verdienen Sie dabei Geld.

Für Werbetreibende bedeutet dies, dass dieser Markt nicht mehr von wenigen Mediengiganten monopolisiert wird. Odin leitet einen Umbruch in der zurzeit monopolistischen Werbeindustrie ein. Die Veröffentlichung von Werbung wird individuell gestaltet, der Prozess zur Verbreitung von Werbung ist offen und transparent, und Werbetreibende können den für Werbung ausgegebenen Geldfluss lückenlos nachvollziehen.

So wird schrittweise das Vertrauen ihrer Kunden aufgebaut. Minderwertige Anzeigen verschwinden nach und nach und werden durch hochwertige Annoncen ersetzt. Die in der Odin Chain platzierte Werbung muss mit Odin Tokens bezahlt werden. In dieser Phase wird dann ein neues Browser-Ökosystem auf Basis der ökologischen Odin-Blockchain und Odin Tokens vollständig entwickelt.

Die Anwendung der Blockchain-Technologie in Browsern ist höchst kreativ und stellt eine großartige Innovation in der Werbeindustrie dar. Odin hat bereits einen großen Nutzerstamm in China, Japan und Südkorea gewonnen, ein extrem effizientes Betriebsteam etabliert und Hunderttausende seiner Browser-Miner verkauft. Darüber hinaus ist Odin eine strategische Partnerschaft mit der in Südostasien ansässigen Asian Development Investment Bank eingegangen. Mit Odin sind Sie auf die Zukunft vorbereitet. Wir sind vom zukünftigen Erfolg von Odin überzeugt!

