Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

US-Rohöllagerbestände geringer als erwartet gesunken

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 3. August nicht so stark verringert wie erwartet. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 1,351 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 2,3 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 3,803 Millionen Barrel erhöht.

Fed/Barkin: Anhaltend niedrige Zinsen sind schwer zu rechtfertigen

Nach Einschätzung von Thomas Barkin, Präsident der US-Notenbankfiliale von Richmond, sind niedrige Zinsen nur noch schwer zu rechtfertigen: die Wirtschaft sei stark, die Arbeitslosigkeit niedrig und die Inflation habe das Ziel der Federal Reserve erreicht. In einem solchen Umfeld sei es schwierig, die Zinsen niedrig zu halten.

China reagiert mit eigenen Zöllen auf US-Einfuhrabgaben

Die chinesische Regierung reagiert mit eigenen Zöllen auf die jüngsten US-Einfuhrabgaben. Damit droht der Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt zu eskalieren. Chinas Handelsministerium kündigte an, dass es 25 Prozent Zoll auf weitere 16 Milliarden US-Dollar an US-Importen verhängen wird. Dieses Volumen entspricht exakt den US-Zöllen. Die Tarife treten am 23. August in Kraft, am selben Tag wie die US-Tarife.

Berlin will Lösung für Iran-Zahlungsverkehr bis November finden

Nach dem Wiederaufleben der US-Sanktionen gegen den Iran hat die Bundesregierung laut eigener Einschätzung noch einige Wochen Zeit, um für die Aufrechterhaltung des Zahlungsverkehrs Lösungen zu finden. Die US-Sanktionen im Bereich Finanzen sollen erst am 5. November greifen, wie eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums erklärte. Bis dahin laufe die Suche nach Alternativen auf nationaler und europäischer Ebene. Details könne sie noch nicht nennen, erklärte die Sprecherin.

Italiens Wirtschaftsminister erwartet langsameres Wachstum

Italiens Wirtschaftsminister Giovanni Tria hat erklärt, dass die Regierung in Rom trotz gesenkter Wachstumsprognosen an ihren fiskalischen Pflichten festhalten will. Neue Regierungsschätzungen gehen davon aus, dass die Wirtschaft in diesem Jahr nur um 1,2 (zuvor: 1,5) Prozent und im nächsten Jahr lediglich um 1,0 bis 1,1 (1,4) Prozent wachsen wird, wie die italienische Tageszeitung Il Sole 24 Ore berichtete.

August 08, 2018 13:00 ET (17:00 GMT)

