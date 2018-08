Was in Unternehmen längst ein Muss ist, wird nun auch für Privathaushalte wichtig: Sicherheitsrouter für das vernetzte Zuhause sollen Hacker draußen halten - und Privates drinnen.

Der Duisburger, der auf seinem Schreibtisch die Fanta neben seinen Computer gestellt hat, ahnt kaum, dass er der Netzgemeinde via Webcam Einblick in sein Arbeitszimmer gewährt. Ebenso wenig der Besitzer des holzvertäfelten Häuschens aus dem niedersächsischen Springe, dessen Überwachungskamera fremden Menschen verrät, dass die Haustür nur angelehnt ist und das Fenster daneben auf Kipp steht. Suchdienste wie Shodan oder Censys, eine Art Google fürs Internet der Dinge, listen aber beide auf, neben zahlreichen anderen öffentlich erreichbaren Webcams in der Republik. Jede von ihnen gibt den Blick frei in ein Leben. Und dies ist erst der Anfang.

Immer mehr Menschen rüsten die eigenen vier Wände zum vernetzten Heim hoch. Ob Sicherheitskamera, vernetztes Thermostat, digital steuerbares Türschloss: Die Deutschen werden in diesem Jahr mehr als 410 Millionen Euro in die Digitalisierung ihrer Haustechnik stecken. Binnen zwei Jahren hat sich der Anteil der Smart-Home-Haushalte auf heute gut zehn Prozent verdoppelt. Und sie gewähren damit, oft ohne es zu wissen, unfreiwillige Einblicke.

Bereits "2021 werden drei Viertel der Smart-Home-Technik weltweit für koordinierte Internetangriffe missbraucht", so die Prognose des IT-Marktforschers Gartner. Ohne ausreichenden Schutz der vernetzten Technik daheim können Angreifer das digitale Familienalbum, Gesundheitsunterlagen oder die Steuerdaten auf dem privaten PC durchsuchen. Sie können die ans Internet angeschlossenen Geräte sabotieren oder die Elektronik im smarten Heim kapern, um sie sich für weitere Cyberattacken anderswo zunutze zu machen.

Wenn der Toaster Fotos schickt

Solche Angriffe gab es bereits: Schon im Frühjahr 2014 hatte etwa der Sicherheitsdienstleister Proofpoint vernetzte TV-Geräte, Set-Top-Boxen und einen Kühlschrank entdeckt, über die Hacker in den USA gut 750 000 Spamnachrichten verschickt hatten. Und im Herbst 2016 schalteten Kriminelle erstmals Millionen gekaperter Alltagsgeräte zu einer global koordinierten Attacke zusammen, um Onlinedienste wie Amazon, Netflix oder Spotify zu blockieren.

Eine neue Generation von Routern für Privathaushalte soll es den Angreifern nun deutlich schwerer machen. ...

