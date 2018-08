YM Tech präsentiert drei neue Produkte auf der China (Shanghai)

International Lithium Battery Industry Fair (CNIBF).



Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - YM Tech, eines der führenden

Unternehmen für HVDC-Schaltschütze, stellt im August in Schanghai

seine neuen Produkte vor. Auf der CNIBF, die vom 23.-25. August in

Schanghai stattfindet, wird es seine neue EV-Relais

(DC-Hochspannungsrelais) ausstellen.



Die drei neuen Produkte EVH400, EVH600 und EVH1000 sind allesamt

hermetisch abgedichtet und verfügen über eine patentierte

Technologie.



EVH400 ist ein DC-Schaltschütz und geeignet für 400 A, DC 1000

VDC. Er überzeugt durch seine kompakte Bauform, eine hohe elektrische

Lebensdauer und eine hohe Kurzschlussfestigkeit. EVH400 ist

konzipiert für Energiespeichersysteme, Solarwechselrichter,

Elektrobus- und Schnellladegeräte.



EVH600 ist ein DC-Schaltschütz und geeignet für 600 A, DC 750 VDC.

Er verfügt ebenfalls über reine kompakte Bauform, eine hohe

elektrische Lebensdauer und eine hohe Kurzschlussbeständigkeit.



EVH1000 ist ein mechanischer DC-Schaltschütz und geeignet für 1000

V/100 A. Der Bediener kann den DC-Strom sicher ein- und ausschalten.

EVH1000 eignet sich für Elektrobus-Ladegeräte oder ESS. Er bietet

maximale Sicherheit bei hoher elektrischer Lebensdauer.



YM Tech hat sich unter den Anbietern von DC-Hochspannungsrelais

als Entwickler und Hersteller hochwertiger Relais einen Namen

gemacht. Bei einem Relais handelt es sich um eine Schaltvorrichtung,

die den Transport von elektrischem Strom bei elektrischen und

elektronischen Produkten reguliert.



Relais kommen nicht nur bei herkömmlichen Elektronikprodukten zum

Einsatz, sondern auch im Bereich der erneuerbaren Energien wie

beispielsweise bei der E-Mobilität, weshalb der Markt boomt.



YM Tech besteht seit 1998 und entwickelt seit 20 Jahren Relais,

die höchsten Anforderungen genügen. Das Unternehmen betreibt eine

Fertigung im Industriepark Ochang in Korea. Die Geschäftsführung legt

großen Wert darauf, ihre Kunden mit Produkten von höchster Qualität

zu beliefern. Bei der technologischen Entwicklung geht man neue Wege.

YM Tech arbeitet unermüdlich an F&E und hat Technologien

hervorgebracht, die sich am Markt behaupten. Auf Grundlage dieser

Hochtechnologie entstehen Gleichspannungs-Hochspannungsrelais sowie

Niederspannungsrelais. Die Produkte des Unternehmens werden unter

anderem in Elektrofahrzeugen, Ladesystemen, Energiesparvorrichtungen,

Solaranlagen, Windanlagen, militärischen Waffensystemen und

Flugzeugen verbaut.



YM Tech hat das weltweit erste bilaterale EV-Steuerrelais

entwickelt, das keine Polarität besitzt. Seine Technologien sind

unter anderem UL-, CE- und CCC-zertifiziert. Das Unternehmen

unterhält aktive Geschäftsbeziehungen mit zahlreichen Unternehmen in

Energiesektor in China, Japan, Europa und den USA.



Originaltext: YM Tech

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100065428

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100065428.rss2



Pressekontakt:

Yang, Youngmin (ymtech@goodymt.com / +82-43-212-6651)

Homepage: http://www.goodymt.com/?lang=en

Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/728143/YM_Tech_new_EV_relay.jpg