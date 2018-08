Der Gipfel zwischen Trump und Putin wurde weltweit diskutiert - die Lage ist angespannt. Jetzt greift der US-Präsident zu ungewöhnlichen Maßnahmen.

Auf Besuch in Moskau hat US-Senator Rand Paul nach eigenen Angaben einen Brief von Präsident Donald Trump an Kremlchef Wladimir Putin übergeben. Das Schreiben schlage eine Kooperation gegen Terroristen, einen Dialog der Parlamente beider Länder und eine Wiederaufnahme des kulturellen Austausches vor. Paul schrieb am Mittwoch im Kurznachrichtendienst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...