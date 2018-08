Die Uhr tickt: noch 233 Tage, dann heißt es Bye, Bye Großbritannien. Die Verhandlungen stecken indes in einer Sackgasse, weshalb die Anleger auf einen Austritt Großbritanniens aus der EU ohne Einigung spekulieren, so die Experten der ING in einem täglichen Marktkommentar. Wichtige Zitate Mehr und mehr Medienhäuser berichten über den potenziellen Supergau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...