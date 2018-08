rag bone gab heute bekannt, dass Stefanie Strack zum Chief Executive Officer ernannt wurde.

Die Ernennung von Stefanie Strack tritt mit dem 10. September 2018 in Kraft; zu diesem Termin wird sie auch in das Board of Directors von rag bone berufen. Marcus Wainwright, bisheriger CEO des Unternehmens, wird einen neue Funktion als Founder Chief Brand Officer übernehmen.

"Ich freue mich wirklich sehr, dass Stefanie Strack zum Unternehmen kommt, und ich sehe in ihr eine echte Partnerin. Stefanie Strack bringt einen reichen Erfahrungsschatz in wichtigen strategischen Bereichen mit und verkörpert die rag bone-Frau. Ihr Kommen erlaubt es mir, mich auf das zu konzentrieren, was ich am liebsten tue, nämlich großartige Produkte zu entwerfen und die Marke rag bone weiter auszubauen. rag bone hat den Status quo immer wieder in Frage gestellt und versucht, neue Wege zu gehen. Ich weiß, dass Stefanie Strack diese Tradition der Herausforderung und Innovation fortsetzen und uns in eine großartige Zukunft als Marke mit einem Ziel und einer einzigartigen Kundenorientierung führen wird."

Marcus Wainwright, Founder Chief Brand Officer von rag bone

Strack bringt neue Sichtweisen, Energie und ihre starke Führungspersönlichkeit bei rag bone ein, wo sie sich auf die digitale Transformation und die Vertiefung der weltweiten Kundenbeziehungen im Großhandel und im Direktvertrieb konzentrieren wird. Als Befürworterin eines verbesserten, vernetzten Kundenerlebnisses wird sie den traditionellen Produktzyklus in Frage stellen und dafür sorgen, dass die Marke persönlicher und reaktionsschneller wird. Stracks Führungsstil ist in idealer Weise geeignet, eine integrative und zweckgerichtete Marke zu kultivieren, die dem Fokus von rag bone auf Originalität, Qualität und Authentizität treu bleibt.

"Als Profi bin ich seit Jahren von rag bone inspiriert, und als Kundin hat die Marke einen einzigartigen Platz in meinem Herzen. Authentizität ist die Essenz von rag bone, und ich sehe das im gesamten rag bone-Team. Ich freue mich darauf, ein Teil dieser wirklich unglaublichen Kultur zu sein, die Zweck, Leidenschaft und Inspiration vereint. Wir werden eine glänzende Zukunft für die Menschen in unserem Unternehmen und unsere Kunden schaffen."

Stefanie Strack, Chief Executive Officer von rag bone

Strack war die letzten 14 Jahre bei Nike Inc. in verschiedenen operativen und geschäftlichen Funktionen tätig und war ein wichtiges Mitglied des Corporate Leadership Teams von Nike. Zuletzt war sie Vice President/General Manager von Nike Express Lane und leitete die weltweiten Bemühungen, den sich ständig entwickelnden Kundenbedürfnissen mit einer schnelleren Markteinführung von neuen Produkten gerecht zu werden. Die Vision von Strack führte zur Entwicklung einer neuen Abteilung innerhalb von Nike, die alle wichtigen "Direct-to Consumer"-Funktionen neu definierte: Consumer Sensing, Daten und Analysen, Design, Lieferkette und Fertigung. Aus dem Ergebnis von Nike für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2018 ist ersichtlich, dass Express Lane einen erheblichen positiven Beitrag leistet und inzwischen der am schnellsten wachsende Produktmotor und ein wichtiger Schwerpunkt von Nikes "Speed Initiative" ist.

Vor der Leitung von Nike Express Lane war Strack General Manager von Nike Skateboarding. In dieser Funktion konzentrierte sie sich darauf, die Leidenschaft junger Millennials zu nutzen und gleichzeitig digitale Innovationen auf den Direkt- und Großhandelsmarkt zu bringen. Strack freut sich nun darauf, diese umfassenden Einblicke und ihr funktionsübergreifendes Know-how in die Welt von rag bone einzubringen.

Durch ihren auf der Umsetzung einer Unternehmenskultur basierenden, integrativen Ansatz ist Strack zu einem innovativen Vordenker in der Schuh- und Bekleidungsindustrie geworden und ihre umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Führung, Innovation und Verbreitung visionärer Initiativen wird die Entwicklung von rag bone vorantreiben.

Ihre Ankunft kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem sich rag bone darauf vorbereitet, seine Bemühungen um den direkten Kontakt zu den Verbrauchern zu beschleunigen. Ihre Ernennung, die bereits als "Industry Disruptor" bezeichnet wurde, läutet die nächste Entwicklungsstufe einer Marke ein, die für ihren einzigartigen, individualistischen und innovativen Ansatz bekannt ist.

Über rag bone:

Seit seiner Gründung 2002 in New York hat sich rag bone als ernstzunehmender und kommerzieller Erfolg in der internationalen Modewelt etabliert. Durch die Kombination von englischem Erbe und richtungsweisendem Design ist die Marke zum Synonym für von Haus aus tragbare Kleidung geworden, die eine ausgefallene, aber dennoch zurückhaltende New Yorker Ästhetik aufweist.

rag bone bietet ein komplettes Sortiment an Konfektionskleidung, Denim-, Accessoires- und Schuhkollektionen für Herren und Damen. rag bone betreibt weltweit 42 Geschäfte und ist außerdem in Boutiquen und Kaufhäusern in über 53 Ländern erhältlich. www.rag-bone.com

