Die Bautätigkeit ist tendenziell zyklisch und das stellt die Unternehmen, die Dienstleistungen und Unterstützung für Bauprojekte anbieten, vor Herausforderungen. Insbesondere MasTec (WKN: 861257) ist stark in der Öl- und Gasindustrie engagiert und die großen Rohölpreis-Schwankungen in den 2010er Jahren haben bei dem Unternehmen zu einer erheblichen Volatilität bei Umfang und Art der Geschäfte geführt. Mit Blick auf den Finanzbericht für das zweite Quartal am Donnerstag (02.08.2018) erwarteten MasTec-Investoren stagnierende Erträge und sinkende Umsätze aufgrund projektspezifischer Timing-Probleme, hofften aber, dass sich das zukünftige Unternehmenswachstum beschleunigen würde. Die Zahlen von MasTec bestätigten diese Hoffnungen, da das Unternehmen den größten Auftragsbestand aller Zeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...