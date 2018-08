Der im April erfolgreich im Kreis Neuss gestartete Online-Supermarkt Picnic expandiert nach Mönchengladbach. Von dem neuen, zentral gelegenen Hub werden 110.000 Haushalte für die Elektro-Vans von Picnic erreichbar sein. Online-Supermarkt Picnic startet in Mönchengladbach. Quelle: "obs/Picnic" So werden bald noch deutlich mehr Verbraucher in Nordrhein-Westfalen ihre...

Den vollständigen Artikel lesen ...