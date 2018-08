Unternehmen für transformative Software-Lösungen veröffentlicht neueste Generation von Machine-Learning Netzverdichtungs-Technologie für 4G-und 5G-Netze

Opanga Networks kündigte heute die kommerzielle Verfügbarkeit der neuesten Generation von softwarebasierten RAN-Verdichtungslösungen des Unternehmens an. Ziel dieser Lösungen ist der immer stärker werdende Zyklus von Frequenzengpässen, die steigenden Kosten der Netzverdichtung und der Rückgang der Kundenzufriedenheit, der sich aus dem jährlichen Verkehrswachstum von 100% in den Mobilfunknetzen ergibt.

Opangas neueste Generation von Radio Aware (v)EPC Software-Technologien beinhalten:

Selbstorganisierende Netzwerke (SoN) im Sekundentakt

Selbstorganisierende Verkehrsoptimierung

Verkehrsbewusstes Load-Balancing von Zellstandorten

Verkehrsbewusste Carrier-Aggregation

Durchsatzgeführte (Stau-bewusste) Transmission Control Protocol (TCP) Optimierung

"Opanga liefert Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber, die unverzüglich einen atemberaubenden ROI bieten", sagt Dave Gibbons, CEO von Opanga Networks. "Unsere Kunden sind oft überrascht, dass sie während eines einstündigen Wartungsfensters unsere Software netzwerkweit einführen können und eine sofortige und signifikante Steigerung des Teilnehmerdurchsatzes von bis zu 40 Prozent, gemessen in ihren eNodeB RAN KPIs, feststellen können".

Diese sofortige Steigerung des Durchsatzes ist wesentlich in einer Zeit und Branche, in der die Kapitaleffizienz für die langfristige Rentabilität von entscheidender Bedeutung ist. Die Ausnutzung des Spektrums und die Servicequalität sind von zentraler Bedeutung, und die Software ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Bewältigung der steigenden Verkehrsnachfrage. Der Wert von Softwarelösungen im Kernnetzwerk liegt in ihrer Flächendeckung bei RAN-Anbietern (z.B. Ericsson, Nokia, Huawei) und Netzwerktechnologien (z.B. 3G, 4G, 5G).

"Unsere Lösungen liefern Kapazität in Softwaregeschwindigkeit und -größe", sagt Gibbons. "Und sie haben die gleiche Auswirkung auf die Netzwerkleistung wie das Hinzufügen eines neuen Carriers zu jedem überlasteten Zellstandort, an dem sich die Mehrheit der Benutzer befindet".

Wie die Lösung der ersten Generation des Unternehmens sind auch die neuesten Technologien von Opanga zu 100 Prozent im (v)EPC implementiert. "Wir sind der Meinung, dass es eine verpasste Chance ist, eingebunkerte und getrennte Netzwerke LAN, Core, Internet zu haben. Wir wollen den Betreibern helfen, alle Aspekte ihrer Netzinvestitionen zu nutzen", sagte Gibbons. "(v)EPC ist eine obligatorische Infrastruktur für jeden Mobilfunkbetreiber, aber eine oft übersehene Startrampe zur schnellen Skalierung von Software-Innovationen für das RAN. Die (v)EPC-Investitionen einzusetzen, um eine enorme RAN-Effizienz und Leistungssteigerung zu erzielen, ist ein Potenzial, das immer mehr Betreiber nutzen, und die Lösungen von Opanga können ihnen genau dabei helfen".

Über Opanga Networks

Opanga Networks ist ein Softwareunternehmen, das die Netzverdichtung im Evolved Packet Core (EPC und (v)EPC) durch innovative maschinelle Lerntechniken erobert, um virtuelle Kapazitäten zu schaffen und Investitionen zu reduzieren. Opanga ist das erste Unternehmen, das Lösungen einführt, die die negativen Auswirkungen von Elephant Flows auf die Netzwerkleistung minimieren, ohne die Videoerfahrung zu verringern und Netzwerk-Upgrades im EPC bereitstellt, die keine zusätzliche Hardwarekapazität erfordern. Opanga bietet die einzige RAN-Verdichtungslösung, die innerhalb weniger Stunden netzwerkweit eingesetzt werden kann.

