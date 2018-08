Klimazölle, also Zölle auf Importe, bei deren Herstellung mehr CO2 anfällt als in europäischer Produktion, werden von Fachleuten in Europa seit langem diskutiert. In Österreich hat das Wifo Modelle durchgerechnet. Damit würden mehrere Fliegen auf einen Schlag erwischt. Sauber erzeugte Importprodukte würden billiger, während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...