Utopus Insights freut sich bekannt geben zu dürfen, dass Neil Desai dem Führungsteam des Unternehmens als Chief Product Officer beitritt. Desais 20-jährige Erfolgskarriere im Bereich globales IoT und Big-Data-Plattformen war durch die Kombination von strategischem technischem Fachwissen und einem kooperativen praxisorientierten Ansatz möglich. Als Chief Product Officer übernimmt er die Verantwortung für die Konzeption, Entwicklung und Bereitstellung von Software as a Service (SaaS)-Produktlösungen im Bereich digitale Energie.

Zuletzt war Desai bei Honeywell als Vice President für das Ressort Enterprise Architecture und Engineering tätig, wo er ein globales Team bestehend aus Architekten, Software-Ingenieuren und Betriebspersonal aufbaute und leitete. Unter seiner Führung lieferte das Team mit Erfolg eine innovative globale industrielle IoT- und Big-Data-Plattform für verschiedene Kunden, Unternehmen und industrielle Anwendungsfälle. Darüber hinaus lancierte Desai mehrere Kundenprodukte für diese Plattform. Zuvor leitete er das Programm für den digitalen Wandel von Quest Diagnostics, während er eine Strategie zur Kundenbindung und Befähigung anführte.

"Das Talent, die Erfahrung und die Werte von Neil passen ausgezeichnet zu den aktuellen und zukünftigen Bedürfnissen unseres Unternehmens", so Chandu Visweswariah, President und CEO von Utopus Insights. "Der rapide berufliche Aufstieg von Neil basiert auf seiner Fähigkeit, Technologie und aufkommende Trends zu nutzen, um das Kundenerlebnis zu verbessern und einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Neil, um unser Team auszubauen und unseren Produktfahrplan voranzutreiben."

In einer Erklärung zu seinem Wechsel zu Utopus Insights äußerte sich Desai wie folgt: "Hier bei Utopus Insights tut sich etwas Besonderes. Das Unternehmen verfügt über einen phänomenalen Talentpool, großartige Produkte und einen soliden Produktfahrplan. Ich freue mich daran teilhaben zu dürfen und sehe der Gelegenheit, einen bedeutsamen Beitrag zum unmittelbaren und langfristigen Erfolg des Unternehmens leisten zu dürfen, erwartungsvoll entgegen."

