Sie glauben nicht, dass Elon Musk jemals mit Tesla profitabel wirtschaften wird und damit echte Konkurrenz von Daimler und Co. wird? Für diese Meinung gibt es Gründe, an der Börse sollte man jedoch vorsichtig sein, allzu sehr auf seiner Perspektive zu harren. In diesem Fall wäre das dann ein Put oder Turbo-Bear auf Tesla. Wer langfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...