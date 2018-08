Inmitten der nächsten große Welle von Quartalsberichten ist für den Dax am Donnerstagmorgen Stillstand angesagt. Der Broker IG taxierte den Leitindex etwa zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,08 Prozent niedriger bei 12 624 Punkten.

Schon am Vortag war der deutsche Leitindex auf der Stelle getreten angesichts fehlender Impulse. Im Handelsstreit zwischen den USA und China gibt es nichts Neues, die Saison der Quartalsberichte nähert sich langsam ihrem Ende, an kursbewegenden Konjunkturdaten mangelt es und auch der Euro tritt zum Dollar bei 1,16 auf der Stelle.

An den fernöstlichen Börsen fallen kräftige Kursgewinne in Scanghai auf, auch diese können den Dax aber nicht befeuern. Anleger dürften sich also auf die Zahlen von Dax-Schwergewichten wie Deutsche Telekom , Merck KGaA , Thyssenkrupp und Adidas konzentrieren./bek/fba

ISIN DE0008469008

