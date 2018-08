FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Abgang von Thyssenkrupp-Vorstandschef Heinrich Hiesinger und Aufsichtsratschef Ulrich Lehner gehen die Nachfahren der Krupp-Dynastie mit der Krupp-Stiftung hart ins Gericht. "Die Stiftung kommt ihrem unternehmerischen Auftrag nicht nach", sagte Friedrich von Bohlen und Halbach, Enkel der früheren Firmen-Erbin Bertha Krupp, dem Handelsblatt.

Gemeinsam mit seinem Cousin Eckbert von Bohlen und Halbach und seiner Cousine Diana Friz bildet der Unternehmer den Familienrat der Krupp-Nachfahren. Ein Mitspracherecht in der Stiftung, die rund 21 Prozent der Anteile an Thyssen-Krupp verwaltet, hatte der Stifter und letzte Krupp-Erbe, Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, in seinem Testament nicht vorgesehen. Aus ihrer Herkunft leiten die Nachfahren jedoch heute ein Mitspracherecht ab. "Wir würden uns der Verantwortung stellen."

Die Krupp-Stiftung war in Kritik geraten, nachdem Thyssenkrupp-Vorstandschef Hiesinger und Aufsichtsratschef Lehner überraschend ihre Mandate niedergelegt hatten. Lehner begründete seinen Rückzug auch mit mangelndem Rückhalt aus der Stiftung. "Wir wünschen uns, dass die Stiftung in die Offensive kommt", so von Bohlen und Halbach. Dafür brauche sie mehr Kompetenz, eine klare Strategie und finanzielle Rücklagen. "Wir sehen, dass sich die Stiftung mit ihrer unklaren und schwachen Haltung blamiert", ergänzt Friz.

Für die Verfehlungen macht die Familie vor allem den langjährigen Vorsitzenden der Stiftung, Berthold Beitz, verantwortlich. Der habe es vor seinem Tod 2013 versäumt, die Stiftung so zu besetzen, dass sie ihrer Aufgabe gerecht werden kann. "Als Beitz starb, fand sich die Stiftung in einer Situation wieder wie Jugoslawien nach Tito." Angesichts der heiklen Lage Thyssen-Krupps fordern die Nachfahren, gehört zu werden: "Was Beitz gemacht hat, war nicht im Sinne des Testaments."

August 09, 2018

