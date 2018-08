Die Epta-Gruppe hat ihren sechsten CSR-Report veröffentlicht. Darin informiert der Kältetechnik-hersteller seine Stakeholder und Kunden über die wichtigsten Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt und Soziales im Jahr 2017. "Eptas Wachstum ist untrennbar mit der Aufmerksamkeit für die Menschen, für die Umwelt und für die Gesellschaft, in der wir agieren, verbunden", sagte Marco Nocivelli, Präsident und Geschäftsführer der Epta-Gruppe. Dabei liegt der Fokus auf den Mitarbeitern, auf der Förderung ihrer Talente und des Teamgeistes sowie auf den Beziehungen zur jeweiligen Gesellschaft vor Ort. Epta folgt dem Leitsatz "Think globally, act locally" und legt deshalb viel Wert auf interne und externe Fortbildungen. Ein Beispiel dafür ist das Projekt "EPTAcademy", das in Zusammenarbeit mit der Mailänder SDA Bocconi School of Management entwickelt wurde. Es bereitet Mitarbeiter der Managementebene auf aktuelle und künftige Herausforderungen in ihrem Arbeitsalltag vor. Hoher Kundennutzen mit Umweltbonus Epta hat sich der Herausforderung gestellt, technologische Innovationen zu entwickeln, ...

