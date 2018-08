FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

APK XFRA US0309751065 AMERIGAS PARTNERS L.P. 0.819 EUR

AWC XFRA US0304201033 AMERICAN WATER WKS DL-,01 0.392 EUR

AEP XFRA US0255371017 AMER. EL. PWR DL 6,50 0.535 EUR

2ET XFRA US29760G1031 ETALON GROUP GDR REGS 1 0.155 EUR

TGC XFRA NO0003078800 TGSNOP.GEOPHYSICAL NK0,25 0.170 EUR

AY7A XFRA KYG0535Q1331 ASM PAC.TECHN. NEW HD-,10 0.143 EUR

3GC XFRA GB00B8SC6K54 GREENCOAT UK WIND LS -,01 0.019 EUR

RMP1 XFRA GB00BJT0FF39 RM PLC LS-,022857142 0.021 EUR

4JF XFRA GB00B53P2009 JUPITER FD MANAG. LS -,02 0.088 EUR

FNL XFRA GB00B2QPKJ12 FRESNILLO PLC DL -,50 0.092 EUR

RTO1 XFRA GB00B082RF11 RENTOKIL INITIAL LS 0,01 0.015 EUR

R6C3 XFRA GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL B EO-07 0.405 EUR

BTQ XFRA GB0030913577 BT GROUP PLC LS 0.05 0.117 EUR

ZEG XFRA GB0009895292 ASTRAZENECA PLC DL-,25 0.776 EUR

GS7 XFRA GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE LS-,25 0.211 EUR

RIO1 XFRA GB0007188757 RIO TINTO PLC LS-,10 1.074 EUR

IMW XFRA GB0006640972 4IMPRINT GRP LS-,3846 0.176 EUR

01K XFRA GB0004866223 KELLER GRP PLC LS-,10 0.133 EUR

BW8 XFRA GB0004726096 SPIRENT COMMUNIC.LS-,0333 0.015 EUR

GUI XFRA GB0002374006 DIAGEO PLC LS-,28935185 0.448 EUR

V4S XFRA GB00B82YXW83 VESUVIUS PLC LS 0,10 0.067 EUR

BPE XFRA DE0008618737 BP PLC DZ/1 DL-,25 0.088 EUR

CUD XFRA CA1367178326 CDN UTILITIES LTD A 0.259 EUR

OYD XFRA BMG684371393 PACIFIC BASIN SHIP.DL-,01 0.003 EUR

CRA1 XFRA AU000000RIO1 RIO TINTO LTD 1.092 EUR

HI91 XFRA US43300A2033 HILTON WORLD.HDGS DL -,01 0.129 EUR

RDO XFRA US82968B1035 SIRIUS XM HLDGS DL-,001 0.009 EUR

9H6 XFRA GB00B5BT0K07 AON PLC A DL -,01 0.345 EUR

15W XFRA US9604171036 WESTLAKE CHE.PARTNERS UTS 0.353 EUR

2M2 XFRA GB00BJ3VW957 MCCOLLS RE.GR.(WI) LS-001 0.038 EUR

1H4 XFRA US42234Q1022 HEARTLAND FIN. USA DL 1 0.121 EUR

AQY XFRA US03937C1053 ARCBEST CORP. DL-,01 0.069 EUR

MN3 XFRA GB00B83VD954 MAN GROUP PLC DL-03428571 0.071 EUR

0IB XFRA US46146L1017 INVESTORS BANCORP (NEW) 0.078 EUR

NXZ XFRA US65336K1034 NEXSTAR MEDIA GR.A DL-,01 0.323 EUR