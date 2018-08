FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

D1LN XFRA GB00BY9D0Y18 DIR.LINE.INS.LS-,10909090 0.078 EUR

NWT XFRA US9497461015 WELLS FARGO + CO.DL 1,666 0.371 EUR

PYA XFRA US9467601053 WAYSIDE TECHNOL.GRP DL-01 0.146 EUR

WAO XFRA US9388241096 WASHINGTON FED. DL 1 0.155 EUR

WMT XFRA US9311421039 WALMART DL-,10 0.448 EUR

WB2 XFRA US9297401088 WABTEC CORP. DL-,01 0.103 EUR

SNS XFRA US8354951027 SONOCO PROD. CO. 0.354 EUR

SWG XFRA US8085131055 CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 0.112 EUR

R6C1 XFRA US7802592060 ROYAL DUTCH SHELL A ADR/2 0.689 EUR

R6C2 XFRA US7802591070 ROYAL DUTCH SHELL B ADR/2 0.811 EUR

RLS XFRA US7757111049 ROLLINS INC. DL 1 0.121 EUR

RIOA XFRA US7672041008 RIO TINTO PLC LS-10 ADR 1 1.096 EUR

RLD XFRA US7496601060 RPC INC. DL-,10 0.086 EUR

UA9 XFRA US70959W1036 PENSKE AUTOMOTIVE DL-0001 0.310 EUR

PPQ XFRA US6935061076 PPG IND. INC. DL 1,666 0.414 EUR

OLN XFRA US6806652052 OLIN CORP. DL 1 0.172 EUR

JT5 XFRA US6247581084 MUELLER WAT.PROD.A DL-,01 0.043 EUR

MR4 XFRA US5895841014 MERIDIAN BIO 0.108 EUR

IBM XFRA US4592001014 INTL BUS. MACH. DL-,20 1.354 EUR

GS7A XFRA US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE SP. ADR/2 0.432 EUR

GAB XFRA US3738651047 GERMAN AMERICAN BANCORP 0.129 EUR

4FB XFRA US32055Y2019 FRST INTERSTATE BANCSYS A 0.241 EUR

EQ6 XFRA US26884L1098 EQT CORP. 0.026 EUR

GUIA XFRA US25243Q2057 DIAGEO PLC ADR/4 LS -,25 1.837 EUR

4DH XFRA US2358252052 DANA INC. DL -,01 0.086 EUR

CB1A XFRA US21036P1084 CONST.BRANDS A DL-,01 0.638 EUR

CDH1 XFRA US1506022094 CEDAR REALTY TR.NEW DL-06 0.043 EUR

VC3 XFRA US1993331057 COLUMBUS MCKINNON DL-,01 0.043 EUR

QIT1 XFRA US1255818015 CIT GROUP INC. NEW DL-,01 0.216 EUR

BCO XFRA US0970231058 BOEING CO. DL 5 1.475 EUR

BCY2 XFRA US06738E2046 BARCLAYS PLC ADR/4 LS-,25 0.110 EUR

BTQA XFRA US05577E1010 BT GROUP ADR/10 LS 1,15 0.613 EUR

BSU XFRA US0556221044 BP PLC ADR/6 DL -,25 0.526 EUR

BBK XFRA US0549371070 BB+T CORP. DL 5 0.349 EUR

ZEGA XFRA US0463531089 ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR 0.388 EUR