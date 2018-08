FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.08.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

R6C XFRA GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07

BCY XFRA GB0031348658 BARCLAYS PLC LS 0,25

BPE5 XFRA GB0007980591 BP PLC DL-,25

STD XFRA GB0004082847 STAND. CHART. PLC DL-,50

SWQ XFRA AU000000SVL8 SILVER MINES LTD

IV6C XFRA SE0008373906 KINNEVIK B SK 0,10

XFRA CA47008X1006 JAGERCOR ENERGY CORP.

H2X3 XFRA BMG4593F1389 HISCOX LTD LS-,065