FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.08.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 10.08.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.08.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BZP XFRA IM00B1FPZP63 ANDALAS ENERGY+PWR PLC ON

C9CB XFRA AU000000BCL4 A.C.N. 112 682 158 LTD.