Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag kaum verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1606 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1589 (Dienstag: 1,1602) Dollar festgesetzt.

Bis zum Nachmittag rechnen Marktbeobachter mit einem vergleichsweise ruhigen Handel. Es stehen keine wichtigen Konjunkturdaten aus der Eurozone auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Weiter im Blick bleibt allerdings die politische Entwicklung in Italien. Zuletzt hatte der stellvertretende Ministerpräsident Luigi Di Maio harte Verhandlungen mit der EU über den Haushaltsentwurf der Regierung angekündigt.

Am Nachmittag könnten Konjunkturdaten aus den USA für mehr Bewegung sorgen. Auf dem Programm stehen Kennzahlen zur Preisentwicklung und vom amerikanischen Arbeitsmarkt. Weiter unter Druck stand am Morgen der Kurs der türkischen Lira. Allerdings erreichte die Währung vorerst keine neuen Rekordtiefststände zum Dollar und zum Euro./jkr/jha/

ISIN EU0009652759

AXC0062 2018-08-09/07:23