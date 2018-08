Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Thyssenkrupp will die Leistungsfähigkeit aller Geschäftsbereiche verbessern und setzt sich dabei mittelfristige Ziele für Gewinnmargen und erstmalig auch für den Mittelzufluss (Cashflow). Der Vorstand unter dem neuen Konzernchef Guido Kerkhoff reagiert damit auf die Kritik von Investoren an der teils schwachen Entwicklung einzelner Bereiche.

Kerkhoff, den der Aufsichtsrat nach dem Rücktritt von Heinrich Hiesinger kürzlich zum neuen CEO ernannt hat, bis eine langfristige Nachfolgelösung gefunden ist, versteht die Zielsetzungen als Umsetzung der bisherigen Strategie. "Wir müssen uns jetzt auf das konzentrieren, was wir selbst in der Hand haben", sagte er bei Vorlage der Quartalszahlen. "In den Geschäften von Thyssenkrupp steckt erhebliches Potenzial."

Bis zum Geschäftsjahr 2020/21 will der Industriekonzern einen Free Cashflow vor Fusionen und Übernahmen von mindestens 1 Milliarde Euro erzielen, wie er mitteilte. Im zurückliegenden Geschäftsjahr war dieser Wert mit minus 855 Millionen Euro noch massiv negativ ausgefallen.

Schon im laufenden Geschäftsjahr, das im September endet, wollte der Konzern eigentlich einen positiven Mittelzufluss erzielen, wegen geringerer Beiträge aus dem Anlagengeschäft wird dies aber erneut nicht gelingen. Nach neun Monaten hat er sich wegen einer niedrigeren Mittelbindung im Stahlgeschäft und im Rohstoffhandel zwar um 600 Millionen Euro verbessert, mit minus 1,6 Milliarden Euro fließen aber noch massiv liquide Mittel ab.

Kerkhoff bezeichnete die Cashflow-Situation als "nicht zufriedenstellend" und sprach von einem "Zustand, der auf Dauer nicht haltbar ist." Deshalb werde man in allen Geschäftsbereichen entschlossen an einer Verbesserung arbeiten. Neuer Maßstab dafür ist die Cash-Conversion, die den Mittelzufluss in ein Verhältnis zum bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern setzt.

Im Komponentengeschäft für die Autoindustrie will der Konzern binnen drei Jahren bei einer EBIT-Marge von mehr als 7 Prozent eine Cash-Conversion von rund 0,5 erreichen. Mit dem Hochfahren der Produktion neuer Lenkungen soll dies umgesetzt werden.

Im Aufzugsgeschäft will der Konzern in drei Jahren mehr als 1 Milliarde Euro EBIT bei einer Marge von 13 Prozent erreichen. Dabei will Thyssenkrupp niedrig bis mittel einstellig wachsen und Marktanteile hinzugewinnen. Als Cash-Conversion wird eine Rate von etwa 1,0 angepeilt. Dazu sollen die Verwaltungskosten sinken und das Angebot weiter standardisiert werden. Langfristig soll das Aufzugsgeschäft auch das Margenziel von 15 Prozent schaffen.

Im Geschäftsbereich Industrial Systems, wo Probleme mit einzelnen Projekten jüngst zu einer Gewinnwarnung führten, steht Kerkhoff vor der größten Aufgabe. Im reinen Anlagengeschäft soll die Marge von zuletzt 2 auf etwa 6 Prozent und der Cashflow um mehr als 600 Millionen Euro zulegen, im Marinegeschäft ist eine positive Marge und ein um 200 Millionen Euro verbesserter Cashflow das Ziel.

Der Rohstoffhandel soll verstärkt digitalisiert und damit in der gesamten Wertschöpfung effizienter werden. Die Verwaltungskosten will Kerkhoff auch hier drücken und im Dienstleistungsbereich erheblich wachsen. Ziel ist eine EBIT-Marge von etwa 3 Prozent und eine Cash-Conversion zwischen 0,7 und 1,0.

