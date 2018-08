MEDIENMITTEILUNG

Evolva auf Kurs, die gesetzten Ziele zu erreichen

9. August 2018- Evolva (SIX: EVE) gab heute die Finanzergebnisse (https://www.evolva.com/wp-content/uploads/2018/08/EVOLVA-HY-2018_final.pdf) bekannt und präsentierte die wichtigsten Ereignisse für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2018.

Highlights

Produktumsatz hat sich im 1. Halbjahr 2018 verdoppelt auf CHF 1,8 Mio. Nootkaton Erweitung der Produktpalette und geografischen Präsenz zur Beschleunigung des Wachstums Registrierung für Anwendungen als Insektenschutzmittel im öffentlichen wie privaten Gesundheitsbereich durch die US-amerikanische Umweltschutzbehörde (EPA) verläuft plangemäss Laufende Gespräche mit führenden Herstellern von Insektenschutzmitteln Resveratrol Einführung eines neuen, in Kaltwasser löslichen, Resveratrol-Pulvers

F&E-Partner-Projekte im Einklang mit der Ausrichtung auf vollständig finanzierte Projekte reduziert

Anstieg des Gesamtumsatzes im 1. Halbjahr 2018 um 6% gegenüber dem Vorjahr auf CHF 3,8 Mio.

Erste Auslieferung von Kundenbestellungen des Süssstoffs EverSweetTM durch Cargill.

Restrukturierung auf Kurs, wird bis zum Jahresende vollständig umgesetzt

Verlust auf CHF 14,7 Mio. verringert (im 1. Halbjahr 2017: CHF 20,3 Mio.)

CEO Oliver Walker sagte: «Es freut uns sehr zu sehen, dass die Transformation von Evolva Resultate bringt. Der verstärkte Fokus auf die Kommerzialisierung zeigt sich in der Verdopplung unseres Produktumsatzes im 1. Halbjahr. In dieser Phase der Entwicklung von Evolva konzentrieren wir uns auf die Beschleunigung unserer Aktivitäten, um eine stärkere Kundenorientierung zu erreichen. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem tragfähigen Unternehmen mit einer vorhersehbaren Entwicklung.»

COO Scott Fabro fügte hinzu: «Wir sind froh, dass sich der Produktumsatz von Evolva plangemäss entwickelt, und freuen uns auf einen anhaltenden Wachstumstrend im Jahr 2018 und weit darüber hinaus. Wir sind begeistert, dass Cargill die ersten Bestellungen des Produkts EverSweetTM ausgeliefert hat, und freuen uns auf eine Beschleunigung im Jahr 2019.»

Die PowerPoint-Präsentation und die Halbjahresbilanz stehen auf der Website von Evolva (https://www.evolva.com/press-release/evolva-on-track-to-deliver-on-set-targets/) zum Download bereit. Einzelheiten zur Telefonkonferenz für Analysten und Medienschaffende sind auf Seite 5 zu finden.

Überblick über die Geschäftstätigkeit

Nootkaton und Valencen in Geschmacks- und Duftstoffen

Der Absatz unserer Spezialingredienzien im wachsenden Segment der Geschmacks- und Duftstoffe entwickelt sich gut. Das Wachstum stammt von grossen globalen Schlüsselkunden und von der sehr breiten und vielfältigen Basis kleinerer Kunden, via das Netz unserer Vertriebshändler. In der ersten Jahreshälfte haben wir unsere Präsenz in Lateinamerika und Asien ausgebaut.

Ausserdem haben wir kürzlich unsere Palette von Geschmacks- und Duftstoffprodukten erweitert. Wir gehen davon aus, dass dies in den kommenden Quartalen zu weiterem Wachstum führen wird.

Nootkaton für die Schädlingsbekämpfung

Der Schädlingsbekämpfungsmarkt stellt eine zusätzliche und deutlich grössere kommerzielle Marktchance für Nootkaton dar. Im Hinblick auf den Einsatz von Nootkaton gegen eine Vielzahl von beissenden Insekten arbeiten wir eng mit den US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zusammen. Ziel ist es, Nootkaton eines Tages im Interesse der globalen öffentlichen Gesundheit gegen eine breite Palette wichtiger beissender Schädlinge bei Mensch und Tier einzusetzen. Dazu gehören beispielsweise die Ixodes-Zecken, die das Bakterium übertragen, das Lyme-Borreliose verursacht, und Mücken, die Krankheiten wie die Zika-Infektion übertragen können.

Die von uns beantragte Registrierung von Nootkaton im Bereich der Schädlingsbekämpfung durch die US-amerikanische Umweltschutzbehörde (EPA) verläuft planmässig. Um den Kommerzialisierungsprozess in diesem neuen Anwendungsbereich voranzutreiben, führen wir aktiv Gespräche mit marktführenden Kunden im Bereich der Schädlingsbekämpfung.

Resveratrol

Resveratrol zeigt im Jahr 2018 weiterhin eine solide Wachstumstendenz. Wie von uns bei der Einführung unserer neuen Marke Veri-te Resveratrol im Februar 2017 avisiert, beobachteten wir die Einführung einer Reihe von gemeinsamen markengeschützten Produkten in Europa und den USA.

Im April dieses Jahres führten wir das Kaltwasser-lösliche Resveratrol-Pulver "Veri-te Resveratrol CWD90" ein. Diese innovative Anwendung ist die erste ihrer Art am Markt für Resveratrol und wird der Entwicklung weiterer wasserartigen Resveratrol-Produkte für unsere Kunden den Weg ebnen. Die Kunden zeigen ein sehr erfreuliches Erstinteresse an dieser neuen Anwendung, und wir rechnen in den nächsten Jahren mit einem soliden Verkaufsanstieg.

EverSweetTM

Cargill produziert und kommerzialisiert den Süssstoff EverSweetTM und hat die ersten Kundenbestellungen ausgeliefert. Zudem baut Cargill einen Lagerbestand auf. Im Rahmen der Marketingoffensive nahm Cargill diesen Juli an der Food Expo des Institute of Food Technology in Chicago (USA) teil. Gespräche mit Konferenzteilnehmern bestätigten das Interesse unter den Konsumgüterunternehmen.

Finanzbericht

CHF Mio. 1H 2018 1H 2017 Produktverkauf 1,8 0,9 +100% Umsatz aus Forschungs- und Entwicklungstätigkeit 2,0 2,7 -26% Gesamtumsatz 3,8 3,6 +6% Produktionskosten -2,8 -2,0 +40% Forschungs- und Entwicklungsaufwand -9,7 -13,4 -28% Vertriebs- und Verwaltungsaufwand -7,0 -8,9 -21% Finanzergebnis und Steuern 1,1 0,4 +175% Nettoergebnis -14,7 -20,3 -28% Gewinn pro Aktie (CHF) 0,02 0,05 -60% 30. Juni 2018 31. Dez. 2017 Flüssige Mittel 75,0 97,2 Eigenkapital 208,2 220,7

Update zur Restrukturierung

Im August 2017 gaben wir einen Plan für die grundlegende Transformation des Unternehmens bekannt. Er umfasste einen strategischen Fokus auf unsere Kernprodukte, die Zentralisierung der Forschung und Entwicklung (F&E) in der Schweiz und eine erhebliche Reduzierung des Personalbestands in allen Funktionen. Die wichtigsten Elemente der Transformation sind abgeschlossen; mit der vollständigen Umsetzung ist bis zum Jahresende zu rechnen. Für Evolva beginnt nun die nächste Phase der Entwicklung mit einem starken Fokus auf die kommerziellen und operativen Aktivitäten.

Im Einklang mit unseren Zielen wurde der Betriebsaufwand um 25% auf CHF 16.7 Mio. reduziert.

Erfolgsrechnung

Entsprechend unserer Vorgabe für das Gesamtjahr verdoppelten sich die Produkterträge im 1. Halbjahr 2018 auf CHF 1,8 Mio. Resveratrol und Nootkaton wiesen eine anhaltend starke Wachstumsdynamik auf.

Der Umsatz aus F&E-Partner-Projekten ging im Einklang mit unserer Ausrichtung auf vollständig finanzierte Projekte gegenüber dem 1. Halbjahr 2017 zurück. Ein Grossteil des Umsatzes im Bereich von F&E stammt von den Aktivitäten im Zusammenhang mit der Anwendung unseres Nootkaton-Produkts in der Insektenbekämpfung, die von US-amerikanischen Behörden CDC (Center for Disease Control and Prevention) und BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority) finanziert wird.

Zufolge der höheren Verkäufe von Resveratrol und Nootkaton stiegen die Produktionskosten zwar an, jedoch weniger stark als die entsprechenden Produktumsätze.

Der F&E-Aufwand belief sich im 1. Halbjahr 2018 auf CHF 9,7 Mio. und ging damit gegenüber dem Vorjahr um 28% zurück. Darin widerspiegeln sich die Auswirkungen der oben beschriebenen Restrukturierung.

Der Vertriebs- und Verwaltungsaufwand verringerte sich um 21%. Die zunehmenden kommerziellen Aktivitäten wurden durch die Kosteneinsparungen beim Verwaltungsaufwand infolge der Restrukturierung mehr als ausgeglichen.

Bei der Position «Finanzergebnis und Steuern» hatten Wechselkursveränderungen einen positiven Effekt in Höhe von CHF 0,1 Mio. Zuvor hatte er das Ergebnis mit CHF 1,6 Mio. belastet. Das Plus hing mit der Aufwertung des US-Dollar in den letzten sechs Monaten zusammen.

Infolge der gesenkten Steuersätze in den USA und deren Auswirkungen auf die Position der latenten Steuern von Evolva ging der Steuerertrag im 1. Halbjahr 2018 auf CHF 1,1 Mio. zurück, gegenüber CHF 2,3 Mio. im Vorjahr.

Bilanz und Geldfluss

Die wichtigsten Bewegungen in der Bilanz standen im Zusammenhang mit unserem Stevia-Projekt. Nach Abschluss der neuen Vereinbarung mit Cargill werden unsere künftigen Erträge aus dem Produkt EverSweetTM aus Lizenzeinkünften bestehen. Im Rahmen der neuen Vereinbarung werden unsere Verbindlichkeiten gegenüber Cargill auf CHF 17,2 Mio. begrenzt. Sie sind unter den immateriellen Anlagen als Investition erfasst. Im 1. Halbjahr 2018 wurden CHF 6,8 Mio. des Gesamtbetrags beglichen. Die übrigen Verbindlichkeiten werden als kurzfristige Verbindlichkeiten ausgewiesen und sind in den nächsten zwölf Monaten fällig. Ausserdem hat Evolva im Zusammenhang mit dem Süssstoff EverSweetTM Entwicklungskosten von CHF 1,2 Mio. kapitalisiert.

Ausblick 2018

Unsere Produkte Nootkaton und Resveratrol behalten ihre Wachstumsdynamik bei. Angesichts der steigenden Anzahl von Produktanwendungen, regionalen Marktzulassungen und kommerziellen Initiativen gehen wir davon aus, dass sich der aktuelle Wachstumstrend unseres Produktumsatzes fortsetzt. Wir erwarten zudem, 2018 erstmals - wenn auch niedrige - Lizenzerträge auf den Produktumsatz mit EverSweetTM zu erwirtschaften. Im Einklang mit unserer Strategie wird der Umsatz aus F&E-Partner-Projekten, die nicht zum Kerngeschäft gehören, 2018 weiter zurückgehen.

Die von uns seit August 2017 umgesetzten Kosteneinsparungen schlagen sich allmählich deutlich in den Finanzergebnissen nieder. Insgesamt erwarten wir, dass wir nach der vollständigen Umsetzung der Restrukturierung im Jahr 2018 den Verlust reduzieren können.

Der Schädlingsbekämpfungsmarkt (vor allem gegen Zecken und Mücken) stellt eine wichtige zusätzliche kommerzielle Marktchance für unser Produkt Nootkaton dar. Die von uns beantragte Registrierung bei der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde (EPA) verläuft plangemäss.

- Ende -

Telefonkonferenz am 9. August 2018, 10.00 Uhr (MEZ)

Oliver Walker (CEO) und Scott Fabro (COO) werden die Ergebnisse im Rahmen einer Telefonkonferenz für Medienschaffende und Analysten erläutern. Eine Teilnahme ist über die folgenden Einwahlnummern möglich:

+41 (0) 58 310 50 00 Schweiz / Kontinentaleuropa +44 (0)207 107 0613 Grossbritannien +1 (1) 631 570 5613 USA

Die Medienmitteilung, die PowerPoint-Präsentation und der Geschäftsbericht stehen auf der Website von Evolva (https://www.evolva.com/press-release/evolva-on-track-to-deliver-on-set-targets/) zum Download bereit.

Nach der Telefonkonferenz wird eine Aufzeichnung als Podcast zwei Wochen lang zur Verfügung stehen. Der Link zum Podcast wird auf der Website von Evolva (https://www.evolva.com/press-release/evolva-on-track-to-deliver-on-set-targets/) publiziert.

Über Evolva

Evolva löst die Probleme natürlicher Versorgungsketten mit einem Ansatz aus dem 21. Jahrhundert, der Biotechnologie und Fermentation verbindet. Wir entwickeln, produzieren und verkaufen Ingredienzien, die Menschen in ihrem Alltag wesentliche Vorteile bieten, gleichzeitig aber aufgrund ihrer problematischen Beschaffung nur beschränkt zum Einsatz kommen. Unsere Hauptingredienzien sind Stevia, Nootkaton und Resveratrol. Damit unsere Welt nachhaltig wird, müssen Natur und Technologie Hand in Hand gehen. Unser Ziel ist es, einen (kleinen) Beitrag zu dieser Entwicklung zu leisten. Weitere Informationen stehen auf www.evolva.com (http://www.evolva.com) zur Verfügung.

Kontaktangaben

Evolva

Oliver Walker, CEO Paul Verbraeken, IR Stephan Herrera, US Medien oliverw@evolva.com paulv@evolva.com stephanh@evolva.com + 41 61 485 2034 + 41 61 485 2035 + 1 415 794 4005

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die durch Begriffe wie "glaubt", "nimmt an", "erwartet" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen bergen bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, durch die sich die tatsächlichen Ergebnisse bzw. die tatsächliche Finanzsituation, Entwicklung oder Leistung des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit geäusserten Prognosen unterscheiden können. Angesichts dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an künftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.