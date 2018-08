Als erste US-Metropole deckelt New York die Zahl der Lizenzen für Fahrdienste wie Uber. Die vom Stadtrat beschlossene Regelung gehört zu einem Paket von Maßnahmen - auch ein Mindestlohn für Fahrer soll kommen.

Die Stadt New York will das explosionsartige Wachstum von Fahrdiensten wie Uber bremsen. Daher billigte der Stadtrat am Mittwoch mit großer Mehrheit ein Maßnahmenpaket, laut dem Zulassungen von sogenannten "For-Hire"-Wagen für ein Jahr ausgesetzt werden. In dieser Zeit werde die Metropole die Folgen der sich rapide wandelnden Taxi-Industrie untersuchen, hieß es. Die Regelung erlaubt es der Stadt auch, für Personal von Fahrdiensten einen Mindestlohn festzulegen. ...

