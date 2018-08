In den vergangenen Wochen kannte die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard nur eine Richtung: Nach oben. Was auch durchaus gerechtfertigt war. Denn das Unternehmen liefert faktisch am laufenden Band positive Meldungen zum Geschäftsverlauf. Und auch von Analysten ist Gutes zu hören.

Bei kaum einem anderen Unternehmen am deutschen Markt scheinen derzeit geschäftliche Erfolgsmeldungen und positive Analystenkommentare derart Hand in Hand zu gehen wie bei Wirecard. Auf der operativen Seite konnte das Unternehmen gerade melden, dass man den Heizungs-Spezialisten Viessmann als weiteren Kunden gewinnen konnte. Wirecard soll zukünftig weltweit die alternativen Zahlungsmethoden auf Viessmanns E-Commerce-Portal abwickeln. Das betrifft unter anderem Zahlungsarten wie Kreditkarten oder Sofortüberweisung.

Das interessante an diesem neuen Vertrag: Je mehr auch klassische Industrieunternehmen und Dienstleister den Weg zum E-Commerce finden, umso mehr scheint Wirecard auch hier seinen Kundenmix erweitern zu können. Für die zukünftigen Wachstumserwartungen lässt dies einiges erwarten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...