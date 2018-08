Geringe Katastrophenschäden haben dem Rückversicherer Hannover Rück im zweiten Quartal einen überraschenden Gewinnzuwachs beschert. Unter dem Strich verdiente der Rivale von Munich Re und Swiss Re rund 282 Millionen Euro und damit gut vier Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hannover mitteilte. Analysten hatten mit einem Rückgang gerechnet. Vorstandschef Ulrich Wallin sieht den Konzern damit auf Kurs, in diesem Jahr einen Gewinn von mehr als einer Milliarde Euro zu erzielen.

Dabei muss die Hannover Rück jedoch immense Belastungen aus ihrem US-Mortalitätsgeschäft wettmachen, da einige Kunden wegen Preiserhöhungen die Verträge gekündigt haben. Die Belastungen dürften sich im zweiten Halbjahr von mehr als 264 Millionen US-Dollar (227 Mio Euro) vor Steuern belaufen, schätzt Wallin. Da die Hannover Rück damit künftige Verluste vermeide, sei dies langfristig aber positiv./stw/jha/

ISIN CH0126881561 DE0008430026 DE0008402215

AXC0085 2018-08-09/07:55