Die Inflation in China hat im Juli angezogen und ist auf ein Viermonatshoch gestiegen. Die Verbraucher zahlten für Lebensmittel und Kraftstoff mehr als noch in Juni. Der Verbraucherpreisindex stieg im Juli um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Juni hatte die Teuerung 1,9 Prozent erreicht. Volkswirte hatten mit einem Anstieg von 2,0 Prozent gerechnet. Chinas Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Inflation in diesem Jahr unter rund 3 Prozent zu halten. Die Erzeugerpreise legten im Jahresvergleich um 4,6 Prozent zu, nach einem Zuwachs von 4,7 Prozent im Juni. Volkswirte hatten mit 4,4 Prozent gerechnet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:20 News Corp Ltd, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erzeugerpreise Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 218.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.855,30 0% Nikkei-225 22.625,81 -0,08% Hang-Seng-Index 28.710,95 +1,24% Kospi 2.284,45 -0,74% Shanghai-Composite 2.795,94 +1,89% S&P/ASX 200 6.307,30 +0,62%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich mit einer freundlichen Schlagseite tendieren die Aktienmärkte in Ostasien am Donnerstag. Von den Börsen in Europa und Amerika kommen kaum Impulse, da die Indizes am Mittwoch nur kleinere Veränderungen verbuchten. In Schanghai, wo es deutlich nach oben, sprechen Händler von einer Erholung nach dem sehr schwachen Vortag. Die dortige Börse war noch mit kleineren Verlusten in den Tag gegangen, bevor sie nach oben abdrehte und der Index aktuell 1,8 Prozent vorrückt. Ein möglicherweise stützender Faktor sind Inflationsdaten, die höher als erwartet ausgefallen sind und als Zeichen für eine gute wirtschaftliche Nachfrage gesehen werden können. Gefragt sind Konsumwerte und Zykliker. Auch der Markt in Hongkong hat im Handelsverlauf ins Plus gedreht und legt damit den vierten Tag in Folge zu. Gegen den Trend abwärts geht es mit den Immobilienwerten, da die Anleger wegen der Gefahr steigender Zinsen zurückschrecken. Eine Reihe lokaler Banken hat entsprechende Pläne für die Kreditsätze angekündigt - damit könnte das allmähliche Ende einer zehnjährigen Niedrigzinsphase eingeläutet werden. Hang Lung Properties und New World Development fallen um jeweils mehr als 1 Prozent. In Japan fällt der Nikkei-225 um 0,1 Prozent, nochmals leicht belastet vom Handelsstreit, aber auch vom anziehenden Yen. Denn der Dollar ist deutlicher unter 111 Yen zurückgefallen. Die Aktie des Hautpflegegiganten Shiseido erholt sich massiv von den Vortagesverlusten, nachdem das Unternehmen die Ziele angehoben hat. Für die Titel geht es um 6,5 Prozent aufwärts nach einem Rückschlag um 4,4 Prozent am Vortag. An allen Börsen zeigen sich Öl- und Energiewerte unter Druck, nachdem am Mittwoch der Ölpreis mit der Sorge um eine weitere Ausweitung des Handelsstreits zwischen den USA und China abgesackt war.

US-NACHBÖRSE

Kräftig aufwärts ist es am Mittwoch im nachbörslichen Handel mit der Yelp-Aktie gegangen. Die Online-Bewertungsseite hat beim Ergebnis und Umsatz die Erwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben. Die Aktie verteuerte sich auf nasdaq.com bis 20.00 Uhr Ortszeit um 15 Prozent auf 43,93 Dollar. Auch die Burgerkette Jack in the Box hat mit ihren Zahlen zum dritten Geschäftsquartal überzeugt. Der Umsatz fiel zwar, aber nicht so stark wie befürchtet. Der Gewinn je Aktie lag mit 1,60 Dollar deutlich über den Schätzungen, die sich im Schnitt auf lediglich 90 Cent belaufen hatten. Die Aktie rückte um 7,7 Prozent auf 92,39 Dollar vor. Ähnlich das Bild bei der Telekomgesellschaft Centurylink, deren Aktie um 2,5 Prozent auf 19 Dollar glatt zulegte. Nach einem Ergebnis über den Erwartungen hat das Unternehmen den Ausblick für 2018 angehoben. Das bereinigte Ebitda soll sich nun auf 9 bis 9,15 Milliarden Dollar belaufen nach zuvor 8,75 bis 8,95 Milliarden Dollar. Booking Holdings hat derweil die Veröffentlichtung ihrer Quartalszahlen auf den Donnerstag vor der Startglocke an der Wall Street verschoben. Das Zahlenwerk sei im Prinzip fertig, doch müssten noch einige Kennziffern bestätigt werden, teilte das Online-Reiseportal mit. Die Aktie verlor 1,2 Prozent auf 2.017,43 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.583,75 -0,18 -45,16 3,50 S&P-500 2.857,70 -0,03 -0,75 6,89 Nasdaq-Comp. 7.888,33 0,06 4,66 14,27 Nasdaq-100 7.469,55 0,09 6,89 16,78 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 659 Mio 721 Mio Gewinner 1.350 1.566 Verlierer 1.559 1.382 Unverändert 148 125

Kaum verändert - Die weitere Zuspitzung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat die Wall Street am Mittwoch nur kurz belastet. Nach anfänglichen leichten Abgaben holten die Indizes diese überwiegend wieder auf, lediglich der Dow-Jones-Index schloss im Minus. Die Tesla-Aktie gab nach dem Plus von 11 Prozent am Vortag nun um 2,4 Prozent nach. Mit einem Tweet über einen möglichen Rückzug des Elektroauto-Herstellers von der Börse hatte Gründer Elon Musk am Vortag für Aufregung am Aktienmarkt gesorgt. "Die Aktionäre dürften 420 Dollar nicht als eine angemessene Prämie für einen solchen Schritt ansehen und einen höheren Preis fordern", so Analyst Ben Kallo von Baird. Der Kurs habe daher noch Aufwärtspotenzial. Snap hat zwar im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet, doch enttäuschten die rückläufigen Nutzer-Zahlen des Instant-Messaging-Diensts Snapchat. Auch gab Snap einen eher pessimistischen Ausblick. Die Aktie fiel um 6,8 Prozent. Disney hat am Dienstag nach Börsenschluss Zahlen vorgelegt, die hinter den Erwartungen des Marktes zurückblieben.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,67 0,0 2,67 146,8 5 Jahre 2,83 -0,9 2,84 90,9 7 Jahre 2,92 -0,6 2,92 66,8 10 Jahre 2,96 -1,3 2,98 52,0 30 Jahre 3,11 -0,7 3,12 4,6

Am Anleihemarkt legten die Notierungen leicht zu. Die Zehnjahresrendite sank um 1 Basispunkt auf 2,96 Prozent. Bei der mit Spannung erwarteten Auktion zehnjähriger US-Anleihen habe es eine starke Nachfrage gegeben, so ein Händler zur Begründung für die positive Tendenz.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1606 -0,1% 1,1614 1,1619 -3,4% EUR/JPY 128,82 +0,0% 128,80 128,78 -4,8% EUR/GBP 0,9014 +0,0% 0,9010 0,8980 +1,4% GBP/USD 1,2877 -0,1% 1,2888 1,2938 -4,8% USD/JPY 110,99 +0,1% 110,92 110,85 -1,4% USD/KRW 1117,33 +0,0% 1117,18 1118,25 +4,7% USD/CNY 6,8234 -0,2% 6,8358 6,8141 +4,9% USD/CNH 6,8273 +0,1% 6,8233 6,8199 +4,8% USD/HKD 7,8491 +0,0% 7,8489 7,8497 +0,5% AUD/USD 0,7436 +0,0% 0,7435 0,7427 -4,9% NZD/USD 0,6676 -0,4% 0,6705 0,6755 -6,0% Bitcoin BTC/USD 6.381,87 +1,0% 6.319,27 6.557,34 -53,3%

Am Devisenmarkt zeigte sich der Euro zum Dollar im späten US-Handel mit 1,1614 Dollar etwas fester. Für das britische Pfund ging es auf breiter Front nach unten, die Devise fiel zwischenzeitlich zu Dollar und Yen auf den tiefsten Stand seit elf Monaten. Händler verwiesen auf Befürchtungen, dass Großbritannien die EU in einem harten Brexit, also ohne vertragliche Vereinbarung, verlassen könnte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,99 66,94 +0,1% 0,05 +13,4% Brent/ICE 72,48 72,28 +0,3% 0,20 +12,9%

Für die Ölpreise ging es zur Wochenmitte steil nach unten. Mit der Sorge um eine weitere Ausweitung des Handelsstreits zwischen den USA und China gaben die Preise deutlich nach. Händler verwiesen auf erhöhte Sorgen, dass es zu Belastungen für die globale Konjunkturentwicklung kommen könnte. Die US-Öllagerdaten haben sich zudem nicht so stark verringert wie erwartet. Die Abnahme lag mit 1,3 Millionen Barrel unter der Analystenschätzung von 2,3 Millionen Barrel. Die API-Daten am Vorabend hatten sogar einen Rückgang um 6 Millionen Barrel ausgewiesen. Der Preis für US-Leichtöl der Sorte WTI reduzierte sich zum US-Settement um 3,2 Prozent auf 66,94 Dollar und liegt damit auf dem niedrigsten Stand seit sechs Wochen. Brent gab um 3,2 Prozent auf 72,28 Dollar nach.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.214,03 1.213,88 +0,0% +0,16 -6,8% Silber (Spot) 15,46 15,42 +0,2% +0,04 -8,7% Platin (Spot) 834,45 831,50 +0,4% +2,95 -10,2% Kupfer-Future 2,79 2,75 +1,3% +0,03 -16,6%

Der Goldpreis legte nach einem volatilen Handel leicht zu und gewann zum US-Settlement 0,2 Prozent auf 1.221 Dollar. Händler verwiesen auf den leicht schwächeren Dollar. Es gelinge dem Edelmetall derzeit nicht, sich signifikant von der Marke von 1.200 Dollar zu entfernen, so die Commerzbank. Die Dollar-Entwicklung sei momentan der größere Einflussfaktor für den Goldpreis, hieß es von einem Beobachter.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-SANKTIONEN/RUSSLAND

Wegen des Giftanschlags auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter im englischen Salisbury verhängen die USA weitere Sanktionen gegen Russland. Wie das Außenministerium in Washington am Mittwoch mitteilte, sollen die Strafmaßnahmen in rund zwei Wochen in Kraft treten. Zur Art der Sanktionen machte die US-Regierung zunächst keine Angaben.

US-NOTENBANK

Nach Einschätzung von Thomas Barkin, Präsident der US-Notenbankfiliale von Richmond, sind niedrige Zinsen nur noch schwer zu rechtfertigen: die Wirtschaft sei stark, die Arbeitslosigkeit niedrig und die Inflation habe das Ziel der Federal Reserve erreicht. In einem solchen Umfeld sei es schwierig, die Zinsen niedrig zu halten.

KONJUNKTUR JAPAN

Maschinenbauaufträge Kern Juni -8,8% (PROG: -1,5%) gg Vm

Maschinenbauaufträge Kern Juni +0,3% gg Vj

GELDPOLITIK NEUSEELAND

Zentralbank lässt Cash Rate unverändert bei 1,75%

KONJUNKTUR PHILIPPINEN

BIP 2Q +6,0% gg Vorjahr (PROG +6,6%)

SEC/TESLA

Die Aussagen von Tesla-Gründer Elon Musk zu einem möglichen Rückzug der Aktie von der Börse haben offenbar die Börsenaufsicht auf den Plan gerufen. Die Securities and Exchange Commission (SEC) habe demnach bei dem Unternehmen Erkundigungen eingeholt, so eine informierte Person.

21ST CENTURY FOX

Deutliche Gewinne in den Sparten Kabel-TV und Film haben 21st Century Fox im Quartal nahezu zu einer Verdopplung des Ergebnisses verholfen. Das Unternehmen arbeitet derzeit am Verkauf seiner Unterhaltungssparte für 71 Milliarden US-Dollar an Walt Disney. Für das vierte Geschäftsquartal per Ende Juni meldete 21st Century Fox einen Gewinn von 920 Millionen Dollar oder 49 Cent je Aktie nach 476 Millionen oder 26 Cent im Vorjahr.

