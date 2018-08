Es mag seltsam erscheinen, an einem Samstag die Einnahmen zu berichten, aber genau das hat Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2) gerade getan. Der von Warren Buffet geführte Mischkonzern gibt regelmäßig am Wochenende Erträge und andere wichtige Informationen heraus, insbesondere um den Anlegern genügend Zeit zu geben, die Informationen zu verdauen, bevor es möglich ist, anhand der neuen Informationen zu handeln. In diesem Sinne sind hier einige der Highlights aus Berkshire Hathaways Ergebnisbericht für das zweite Quartal, die jeder Anleger kennen sollte. Hier die Zahlen zum Q2 - und warum sie egal sind Der Gewinn pro Aktie von Berkshire betrug im zweiten Quartal ...

