Thyssenkrupp will die Leistungsfähigkeit aller Geschäftsbereiche verbessern und setzt sich dabei mittelfristige Ziele für Gewinnmargen und erstmalig auch für den Mittelzufluss (Cashflow). Der Vorstand unter dem neuen Konzernchef Guido Kerkhoff reagiert damit auf die Kritik von Investoren an der teils schwachen Entwicklung einzelner Bereiche. Kerkhoff, den der Aufsichtsrat nach dem Rücktritt von Heinrich Hiesinger kürzlich zum neuen CEO ernannt hat, bis eine langfristige Nachfolgelösung gefunden ist, versteht die Zielsetzungen als Umsetzung der bisherigen Strategie.

Thyssenkrupp ist im dritten Quartal in allen Geschäftsbereichen mit Ausnahme des Aufzugssparte gewachsen, hat wegen Problemen mit einigen Projekten wie angekündigt aber deutlich weniger Gewinn gemacht. Unter dem Strich sorgte ein steuerlicher Einmaleffekt sogar für einen Verlust. Der Umsatz stieg konzernweit um 7 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro. Gegenwind von der Währungsseite verhinderte zusätzliche 2 Prozentpunkte Wachstum. Der Auftragseingang stieg ebenfalls um 7 Prozent, blieb mit 10,9 Milliarden aber hinter dem Umsatz zurück. Wegen zusätzlicher Kosten bei einigen Großprojekten im Anlagen- und Schiffbau ging das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) um mehr als ein Drittel auf 332 Millionen Euro zurück. Die im Juni vereinbarte Fusion des europäischen Flachstahlgeschäfts mit dem von Tata Steel sorgte durch einen einmalig erhöhten Steueraufwand unter dem Strich sogar für einen Verlust von 114 Millionen Euro nach einem Überschuss von 268 Millionen Euro im Vorjahr.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

ADIDAS (7:30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 5.190 +3% 15 5.038 Betriebsergebnis 543 +8% 13 505 Ergebnis vor Steuern 536 +10% 7 486 Ergebnis nach Steuern/Dritten 379 +140% 10 158 Ergebnis je Aktie 1,86 +8% 12 1,72

DÜRR (7:30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj 2Q17 Auftragseingang 944 -9% 1.034 Umsatz 897 +4% 863 EBIT 55 -10% 61 Ergebnis nach Steuern 36 -11% 41 Ergebnis je Aktie 0,51 -11% 0,57

HANNOVER RÜCK (7:30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Bruttoprämien 4.755 +7% 6 4.451 Kapitalanlageergebnis 368 -5% 5 387 EBIT 390 -2% 7 400 Ergebnis nach Steuern/Dritten 257 -5% 6 270 Ergebnis je Aktie 2,06 -8% 7 2,24 Combined Ratio* 96,0 -- 3 97,4

COMPUGROUP MEDICAL (8:00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 173 +24% 3 140 EBITDA 43 +30% 3 33

SLM SOLUTIONS (7:30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 15 +16% 3 13 EBITDA bereinigt -1,6 -- 3 -2,9 Konzernergebnis -2,6 -- 2 -2,1 Ergebnis je Aktie -0,14 -- 2 -0,12

Weitere Termine:

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1H (10:00 Telefonkonferenz)

07:00 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1H

07:00 DE/Windeln.de SE, Ergebnis 1H

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1H

07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/OHB SE, Ergebnis 1H

07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

07:30 DE/Stada Arzneimittel AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/MLP SE, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz)

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 2Q

08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1H

08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 1H

13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Juli

22:20 US/News Corp Ltd, Ergebnis 4Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Astrazeneca 68,4 p Barclays 1,5 p BP 0,1025 USD BT Group 10,55 p Diageo 40,4 p Glaxosmithkline 19,0 p Rio Tinto 96,82 p Royal Dutch Shell 0,47 USD Standard Chartered 0,06 USD

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erzeugerpreise Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 218.000

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.855,30 0,00 Nikkei-225 22.641,94 -0,01 Schanghai-Composite 2.794,46 1,84 DAX 12.633,54 -0,12 DAX-Future 12.602,00 -0,43 XDAX 12.608,59 -0,43 MDAX 26.793,83 0,02 TecDAX 2.927,20 -0,01 EuroStoxx50 3.493,60 -0,31 Stoxx50 3.143,16 -0,29 Dow-Jones 25.583,75 -0,18 S&P-500-Index 2.857,70 -0,03 Nasdaq-Comp. 7.888,33 0,06 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,17% +15

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,67 0,8 2,67 147,2 5 Jahre 2,83 0,2 2,83 90,9 7 Jahre 2,91 0,1 2,91 66,6 10 Jahre 2,95 -0,7 2,96 51,0 30 Jahre 3,11 -0,0 3,11 4,3

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer Fortsetzung des volatilen Seitwärtshandels rechnen Händler mit Blick auf die europäischen Börsen am Donnerstag. "Es steht allein die Berichtssaison im Fokus", sagt ein Händler. Der DAX dürfte weiter zwischen 12.600 und 12.700 pendeln. Die US-Börsen hätten am Vorabend ebenfalls nicht das erhoffte Allzeithoch markiert, was zumindest sentimenttechnisch ein Startschuss nach oben hätte werden können. Zudem kamen aus den USA keine klaren Trends, denn defensive und konjunktursensible Branchen waren sowohl auf der Gewinner- als auch Verliererseite zu finden gewesen. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China bringe dazu die erwarteten Gegenmaßnahmen der Chinesen. Zudem sprangen in China die Inflationsdaten kräftig nach oben auf ein Viermonatshoch.

Rückblick: Etwas leichter - Die jüngste Entwicklung im Handelsstreit der USA mit China belastete kaum. Im Fokus stand weiter die Berichtssaison, die zwar bei Einzelaktien, nicht aber an den Gesamtmärkten Akzente setzte. Nach guten Geschäftszahlen für das zweite Quartal ging es für die Aktie des finnischen Reifenherstellers Nokian um 3,8 Prozent nach oben. Die niederländische Bank ABN Amro (+3,5 Prozent) überzeugte vor allem beim Gewinn. Abgestraft wurden negative Ausblicke, etwa von Ahold Delhaize (-1,6 Prozent). Novo Nordisk verloren 6 Prozent. Der auf Diabetesmittel spezialisierte Pharmahersteller muss mit Preisdruck auf dem wichtigsten Markt USA kämpfen.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Beim Versorger Eon (-2,9 Prozent) wurden trotz guter Geschäftszahlen Gewinne mitgenommen. Für Zurückhaltung sorgte auch, dass sich Eon mit den erwarteten Aussagen über eine eventuelle Erhöhung des Angebots für Innogy bedeckt hielt. Im Gefolge ging es für RWE 1 Prozent nach unten. Bei Munich Re (-2,1 Prozent) enttäuschte vor allem die Schaden-Kosten-Quote. Im Quartalsausweis von Fraport (-5,1 Prozent) enttäuschte die Ertragsseite. Dagegen schien Tom Tailor (+4,4 Prozent) die Ertragswende geglückt. Auch Brenntag (+3 Prozent) sowie Jungheinrich (+5,5 Prozent) überzeugten mit guten Geschäftszahlen. Lanxess (+5,5 Prozent) profitierten vom Verkauf des Anteils am Gemeinschaftsunternehmen Arlanxeo. "Der Preis von 1,4 Milliarden Euro in bar ist sehr, sehr ordentlich", lobte ein Händler. Dialog sprangen dank einer Kaufempfehlung durch Lampe um 10,4 Prozent. Siltronic fielen um 2,2 Prozent, nachdem sie von Berenberg mit "Verkaufen" ersteingestuft wurden. Nach positiven Analystenkommentaren legten Wacker Neuson 11,4 Prozent zu.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Freenet-Aktie hat mit einem moderaten Plus auf die Ergebnisse für das zweite Quartal reagiert. Der Telekomdienstleister hat den operativen Gewinn und den Umsatz über den Erwartungen gesteigert sowie die Rohertragsmarge verbessert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das im TecDAX notierte Unternehmen. Bei Lang & Schwarz wurde die Aktie 0,2 Prozent höher getaxt.

USA / WALL STREET

