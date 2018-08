DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Thyssenkrupp will die Leistungsfähigkeit aller Geschäftsbereiche verbessern und setzt sich dabei mittelfristige Ziele für Gewinnmargen und erstmalig auch für den Mittelzufluss (Cashflow). Der Vorstand unter dem neuen Konzernchef Guido Kerkhoff reagiert damit auf die Kritik von Investoren an der teils schwachen Entwicklung einzelner Bereiche. Kerkhoff, den der Aufsichtsrat nach dem Rücktritt von Heinrich Hiesinger kürzlich zum neuen CEO ernannt hat, bis eine langfristige Nachfolgelösung gefunden ist, versteht die Zielsetzungen als Umsetzung der bisherigen Strategie.

Thyssenkrupp ist im dritten Quartal in allen Geschäftsbereichen mit Ausnahme des Aufzugssparte gewachsen, hat wegen Problemen mit einigen Projekten wie angekündigt aber deutlich weniger Gewinn gemacht. Unter dem Strich sorgte ein steuerlicher Einmaleffekt sogar für einen Verlust. Der Umsatz stieg konzernweit um 7 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro. Gegenwind von der Währungsseite verhinderte zusätzliche 2 Prozentpunkte Wachstum. Der Auftragseingang stieg ebenfalls um 7 Prozent, blieb mit 10,9 Milliarden aber hinter dem Umsatz zurück. Wegen zusätzlicher Kosten bei einigen Großprojekten im Anlagen- und Schiffbau ging das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) um mehr als ein Drittel auf 332 Millionen Euro zurück. Die im Juni vereinbarte Fusion des europäischen Flachstahlgeschäfts mit dem von Tata Steel sorgte durch einen einmalig erhöhten Steueraufwand unter dem Strich sogar für einen Verlust von 114 Millionen Euro nach einem Überschuss von 268 Millionen Euro im Vorjahr.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

ADIDAS (7:30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 5.190 +3% 15 5.038 Betriebsergebnis 543 +8% 13 505 Ergebnis vor Steuern 536 +10% 7 486 Ergebnis nach Steuern/Dritten 379 +140% 10 158 Ergebnis je Aktie 1,86 +8% 12 1,72

DÜRR (7:30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj 2Q17 Auftragseingang 944 -9% 1.034 Umsatz 897 +4% 863 EBIT 55 -10% 61 Ergebnis nach Steuern 36 -11% 41 Ergebnis je Aktie 0,51 -11% 0,57

HANNOVER RÜCK (7:30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Bruttoprämien 4.755 +7% 6 4.451 Kapitalanlageergebnis 368 -5% 5 387 EBIT 390 -2% 7 400 Ergebnis nach Steuern/Dritten 257 -5% 6 270 Ergebnis je Aktie 2,06 -8% 7 2,24 Combined Ratio* 96,0 -- 3 97,4

COMPUGROUP MEDICAL (8:00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 173 +24% 3 140 EBITDA 43 +30% 3 33

SLM SOLUTIONS (7:30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 15 +16% 3 13 EBITDA bereinigt -1,6 -- 3 -2,9 Konzernergebnis -2,6 -- 2 -2,1 Ergebnis je Aktie -0,14 -- 2 -0,12

Weitere Termine:

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1H (10:00 Telefonkonferenz)

07:00 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1H

07:00 DE/Windeln.de SE, Ergebnis 1H

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1H

07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/OHB SE, Ergebnis 1H

07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

07:30 DE/Stada Arzneimittel AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/MLP SE, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz)

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 2Q

08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1H

08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 1H

13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Juli

22:20 US/News Corp Ltd, Ergebnis 4Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Astrazeneca 68,4 p Barclays 1,5 p BP 0,1025 USD BT Group 10,55 p Diageo 40,4 p Glaxosmithkline 19,0 p Rio Tinto 96,82 p Royal Dutch Shell 0,47 USD Standard Chartered 0,06 USD

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erzeugerpreise Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 218.000

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.855,30 0,00 Nikkei-225 22.641,94 -0,01 Schanghai-Composite 2.794,46 1,84 DAX 12.633,54 -0,12 DAX-Future 12.602,00 -0,43 XDAX 12.608,59 -0,43 MDAX 26.793,83 0,02 TecDAX 2.927,20 -0,01 EuroStoxx50 3.493,60 -0,31 Stoxx50 3.143,16 -0,29 Dow-Jones 25.583,75 -0,18 S&P-500-Index 2.857,70 -0,03 Nasdaq-Comp. 7.888,33 0,06 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,17% +15

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,67 0,8 2,67 147,2 5 Jahre 2,83 0,2 2,83 90,9 7 Jahre 2,91 0,1 2,91 66,6 10 Jahre 2,95 -0,7 2,96 51,0 30 Jahre 3,11 -0,0 3,11 4,3

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer Fortsetzung des volatilen Seitwärtshandels rechnen Händler mit Blick auf die europäischen Börsen am Donnerstag. "Es steht allein die Berichtssaison im Fokus", sagt ein Händler. Der DAX dürfte weiter zwischen 12.600 und 12.700 pendeln. Die US-Börsen hätten am Vorabend ebenfalls nicht das erhoffte Allzeithoch markiert, was zumindest sentimenttechnisch ein Startschuss nach oben hätte werden können. Zudem kamen aus den USA keine klaren Trends, denn defensive und konjunktursensible Branchen waren sowohl auf der Gewinner- als auch Verliererseite zu finden gewesen. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China bringe dazu die erwarteten Gegenmaßnahmen der Chinesen. Zudem sprangen in China die Inflationsdaten kräftig nach oben auf ein Viermonatshoch.

Rückblick: Etwas leichter - Die jüngste Entwicklung im Handelsstreit der USA mit China belastete kaum. Im Fokus stand weiter die Berichtssaison, die zwar bei Einzelaktien, nicht aber an den Gesamtmärkten Akzente setzte. Nach guten Geschäftszahlen für das zweite Quartal ging es für die Aktie des finnischen Reifenherstellers Nokian um 3,8 Prozent nach oben. Die niederländische Bank ABN Amro (+3,5 Prozent) überzeugte vor allem beim Gewinn. Abgestraft wurden negative Ausblicke, etwa von Ahold Delhaize (-1,6 Prozent). Novo Nordisk verloren 6 Prozent. Der auf Diabetesmittel spezialisierte Pharmahersteller muss mit Preisdruck auf dem wichtigsten Markt USA kämpfen.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Beim Versorger Eon (-2,9 Prozent) wurden trotz guter Geschäftszahlen Gewinne mitgenommen. Für Zurückhaltung sorgte auch, dass sich Eon mit den erwarteten Aussagen über eine eventuelle Erhöhung des Angebots für Innogy bedeckt hielt. Im Gefolge ging es für RWE 1 Prozent nach unten. Bei Munich Re (-2,1 Prozent) enttäuschte vor allem die Schaden-Kosten-Quote. Im Quartalsausweis von Fraport (-5,1 Prozent) enttäuschte die Ertragsseite. Dagegen schien Tom Tailor (+4,4 Prozent) die Ertragswende geglückt. Auch Brenntag (+3 Prozent) sowie Jungheinrich (+5,5 Prozent) überzeugten mit guten Geschäftszahlen. Lanxess (+5,5 Prozent) profitierten vom Verkauf des Anteils am Gemeinschaftsunternehmen Arlanxeo. "Der Preis von 1,4 Milliarden Euro in bar ist sehr, sehr ordentlich", lobte ein Händler. Dialog sprangen dank einer Kaufempfehlung durch Lampe um 10,4 Prozent. Siltronic fielen um 2,2 Prozent, nachdem sie von Berenberg mit "Verkaufen" ersteingestuft wurden. Nach positiven Analystenkommentaren legten Wacker Neuson 11,4 Prozent zu.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Freenet-Aktie hat mit einem moderaten Plus auf die Ergebnisse für das zweite Quartal reagiert. Der Telekomdienstleister hat den operativen Gewinn und den Umsatz über den Erwartungen gesteigert sowie die Rohertragsmarge verbessert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das im TecDAX notierte Unternehmen. Bei Lang & Schwarz wurde die Aktie 0,2 Prozent höher getaxt.

USA / WALL STREET

Kaum verändert - Die weitere Zuspitzung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat die Wall Street nur kurz belastet. Nach anfänglichen leichten Abgaben holten die Indizes diese überwiegend wieder auf, lediglich der Dow schloss im Minus. Die Tesla-Aktie gab nach dem Plus von 11 Prozent am Vortag nun um 2,4 Prozent nach. Mit einem Tweet über einen möglichen Rückzug des Elektroauto-Herstellers von der Börse hatte Gründer Elon Musk am Vortag für Aufregung gesorgt. "Die Aktionäre dürften 420 Dollar nicht als eine angemessene Prämie für einen solchen Schritt ansehen und einen höheren Preis fordern", so Analyst Ben Kallo von Baird. Snap hat zwar im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet, doch enttäuschten die rückläufigen Nutzer-Zahlen des Instant-Messaging-Diensts Snapchat. Auch gab Snap einen eher pessimistischen Ausblick. Die Aktie fiel um 6,8 Prozent. Disney hatte Geschäftszahlen vorgelegt, die hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren.

Am Anleihemarkt legten die Notierungen leicht zu. Die Zehnjahresrendite sank um 1 Basispunkt auf 2,96 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1606 -0,1% 1,1614 1,1608 EUR/JPY 128,63 -0,1% 128,80 128,81 EUR/CHF 1,1530 +0,0% 1,1530 1,1538 EUR/GBR 0,9016 +0,1% 0,9010 0,9002 USD/JPY 110,83 -0,1% 110,92 110,98 GBP/USD 1,2872 -0,1% 1,2888 1,2895 Bitcoin BTC/USD 6.354,34 +0,6% 6.319,27 6.509,81

Der Euro zeigte sich zum Dollar im späten US-Handel mit 1,1614 Dollar etwas fester. Für das britische Pfund ging es auf breiter Front nach unten, die Devise fiel zwischenzeitlich zu Dollar und Yen auf den tiefsten Stand seit elf Monaten. Händler verwiesen auf Befürchtungen, dass Großbritannien die EU in einem harten Brexit, also ohne vertragliche Vereinbarung, verlassen könnte.

Der Yen gerät am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft zu Euro und Dollar etwas unter Druck. "Der Yen bleibt im Fokus des Marktes. Je steiler die japanische Renditekurve wird, desto mehr dürfte dies den Yen stützen", hält Devisenanalyst Mark McCormick von TD Securities dagegen und verweist auf die jüngsten geldpolitischen Entscheidungen der japanischen Notenbank.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,94 66,94 0% 0,00 +13,3% Brent/ICE 72,55 72,28 +0,4% 0,27 +13,0%

Für die Ölpreise ging es zur Wochenmitte steil nach unten. Mit der Sorge um eine weitere Ausweitung des Handelsstreits zwischen den USA und China gaben die Preise deutlich nach. Händler verwiesen auf erhöhte Sorgen, dass es zu Belastungen für die globale Konjunkturentwicklung kommen könnte. Die US-Öllagerdaten haben sich zudem nicht so stark verringert wie erwartet. WTI reduzierte sich um 3,2 Prozent auf 66,94 Dollar und lag damit auf dem niedrigsten Stand seit sechs Wochen. Brent gab um 3,2 Prozent auf 72,28 Dollar nach.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.214,63 1.213,88 +0,1% +0,76 -6,8% Silber (Spot) 15,46 15,42 +0,2% +0,04 -8,7% Platin (Spot) 834,65 831,50 +0,4% +3,15 -10,2% Kupfer-Future 2,79 2,75 +1,2% +0,03 -16,6%

Der Goldpreis legte nach einem volatilen Handel leicht zu und gewann zum US-Settlement 0,2 Prozent auf 1.221 Dollar. Händler verwiesen auf den leicht schwächeren Dollar. Es gelinge dem Edelmetall derzeit nicht, sich signifikant von der Marke von 1.200 Dollar zu entfernen, so die Commerzbank. Die Dollar-Entwicklung sei momentan der größere Einflussfaktor für den Goldpreis, hieß es.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

US-SANKTIONEN/RUSSLAND

Wegen des Giftanschlags auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter im englischen Salisbury verhängen die USA weitere Sanktionen gegen Russland. Wie das Außenministerium in Washington am Mittwoch mitteilte, sollen die Strafmaßnahmen in rund zwei Wochen in Kraft treten. Zur Art der Sanktionen machte die US-Regierung zunächst keine Angaben.

US-NOTENBANK

Nach Einschätzung von Thomas Barkin, Präsident der US-Notenbankfiliale von Richmond, sind niedrige Zinsen nur noch schwer zu rechtfertigen: die Wirtschaft sei stark, die Arbeitslosigkeit niedrig und die Inflation habe das Ziel der Federal Reserve erreicht. In einem solchen Umfeld sei es schwierig, die Zinsen niedrig zu halten.

INFLATION CHINA

Die Inflation in China hat im Juli angezogen und ist auf ein Viermonatshoch gestiegen. Die Verbraucher zahlten für Lebensmittel und Kraftstoff mehr als noch in Juni. Der Verbraucherpreisindex stieg im Juli um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Juni hatte die Teuerung 1,9 Prozent erreicht. Volkswirte hatten mit einem Anstieg von 2,0 Prozent gerechnet. Chinas Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Inflation in diesem Jahr unter rund 3 Prozent zu halten. Die Erzeugerpreise legten im Jahresvergleich um 4,6 Prozent zu, nach einem Zuwachs von 4,7 Prozent im Juni. Volkswirte hatten mit 4,4 Prozent gerechnet.

KONJUNKTUR JAPAN

Maschinenbauaufträge Kern Juni -8,8% (PROG: -1,5%) gg Vm

Maschinenbauaufträge Kern Juni +0,3% gg Vj

GELDPOLITIK NEUSEELAND

Zentralbank lässt Cash Rate unverändert bei 1,75%

KONJUNKTUR PHILIPPINEN

BIP 2Q +6,0% gg Vorjahr (PROG +6,6%)

AURUBIS

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q17/18 ggVj 3Q17/18 ggVj 3Q16/17 Umsatz 2.977 +8% 2.767 +0,2% 2.761 EBIT operativ 80 -15% 78 -17% 94 Ergebnis vor Steuern operativ 78 -16% -- -- 93 Ergebnis nach Steuern operativ 60 -15% 62 -13% 71 Ergebnis je Aktie operativ 1,33 -16% 1,60 +1% 1,59 - alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

DEUTSCHE TELEKOM

BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj 2Q18 ggVj 2Q17 Umsatz 18.367 -3% 18.561 -2% 18.890 EBITDA bereinigt 5.928 -0% 5.843 -2% 5.944 Erg nach Steuern/Dritten berein. 1.238 +3% 1.370 +14% 1.199 Ergebnis nach Steuern/Dritten 495 -43% 1.169 +34% 874 Free Cashflow 1.514 +16% 1.487 +14% 1.301 -Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

EVOTEC

BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj 2Q18 ggVj 2Q17 Umsatz 95 +78% 90 +69% 53 EBITDA bereinigt k.A. -- 21 +67% 13 Ergebnis nach Steuern 14 +344% 9,3 +191% 3,2 Ergebnis je Aktie 0,10 +400% 0,06 +200% 0,02 -Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

FREENET

Der Telekomdienstleister hat im zweiten Quartal den operativen Gewinn und den Umsatz über den Erwartungen gesteigert sowie die Rohertragsmarge verbessert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen. Im Einzelnen gab Freenet folgende Ergebnisse bekannt (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj 2Q18 ggVj 2Q17 Umsatz (IFRS 15) 697 -- 693 -- k.A. Umsatz (ohne IFRS 15) 894 +7% -- -- 839 EBITDA 118 +9% 106 -2% 108 Konzernergebnis 61 +22% 52 +3% 50 Ergebnis je Aktie 0,50 +22% 0,44 +7% 0,41

JENOPTIK

BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj 2Q18 ggVj 2Q17 Auftragseingang 198 +7% 196 +6% 185 Umsatz 195 +5% 198 +7% 185 EBIT 22 +20% 22 +21% 18 Ergebnis nach Steuern 18 +25% 18 +23% 14 Ergebnis je Aktie 0,31 +24% 0,30 +20% 0,25 -Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

MERCK KGAA

BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj 2Q18 ggVj 2Q17 Gesamtumsatz 3.714 +1% 3.631 -2% 3.695 EBITDA* 920 -14% 961 -10% 1.066 EBIT 392 -35% 509 -16% 608 Ergebnis nach Steuern/Dritten* 535 -19% 567 -14% 657 Ergebnis nach Steuern/Dritten 247 -42% 352 -17% 426 Ergebnis je Aktie* 1,23 -19% 1,29 -15% 1,51 -Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro -* vor Sondereinflüssen

SMA SOLAR

hat den Gewinn im zweiten Quartal deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert. Rückenwind erhielt der Wechselrichterhersteller von einer guten Entwicklung in Asien, aber auch Europa. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält das im TecDAX notierte Unternehmen fest.

STRÖER

Das Digitalmedienunternehmen hat im ersten Halbjahr dank einer guten Entwicklung in allen Geschäftsbereichen Umsatz und Gewinn deutlich erhöht und seine Jahresprognose bekräftigt. Der Halbjahresumsatz steigerte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 24 Prozent auf 742 Millionen Euro, während das bereinigte Konzernergebnis ohne die Berücksichtigung der Effekte von IFRS 11 und IFRS 16 um 18 Prozent auf 83 Millionen Euro kletterte.

TAG IMMOBILIEN

wird nach einem guten ersten Halbjahr zuversichtlicher. Der MDAX-Konzern hat seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht. Außerdem können sich die Aktionäre auf eine höhere Dividende freuen als das Unternehmen bisher in Aussicht gestellt hatte. Im zweiten Quartal steigerte TAG den FFO auf 36,1 von 30,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

THYSSENKRUPP

Nach dem Abgang von Thyssenkrupp-Vorstandschef Heinrich Hiesinger und Aufsichtsratschef Ulrich Lehner gehen die Nachfahren der Krupp-Dynastie mit der Krupp-Stiftung hart ins Gericht. "Die Stiftung kommt ihrem unternehmerischen Auftrag nicht nach", sagte Friedrich von Bohlen und Halbach, Enkel der früheren Firmen-Erbin Bertha Krupp, dem Handelsblatt. Gemeinsam mit seinem Cousin Eckbert von Bohlen und Halbach und seiner Cousine Diana Friz bildet der Unternehmer den Familienrat der Krupp-Nachfahren.

TUI

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q17/18 ggVj 3Q17/18 ggVj 3Q16/17 Umsatzerlöse 5.016 +5% 4.902 +3% 4.775 EBITA bereinigt 193 -13% 212 -4% 222 - alle Angaben in Millionen Euro

ZÜRICH FINANCIAL

hat in der ersten Jahreshälfte 2018 von einem verbesserten Underwriting und niedrigeren Kosten im Schaden- und Unfallgeschäft profitiert. Auch vorteilhafte Wechselkurse und der Wegfall der Belastungen aus dem geänderten Diskontsatz in Großbritannien (Ogden) haben Rückenwind gegeben. Das Unternehmen erhöhte den Nettogewinn um 19 Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar.

SEC/TESLA

Die Aussagen von Tesla-Gründer Elon Musk zu einem möglichen Rückzug der Aktie von der Börse haben offenbar die Börsenaufsicht auf den Plan gerufen. Die Securities and Exchange Commission (SEC) habe demnach bei dem Unternehmen Erkundigungen eingeholt, so eine informierte Person.

21ST CENTURY FOX

Deutliche Gewinne in den Sparten Kabel-TV und Film haben 21st Century Fox im Quartal nahezu zu einer Verdopplung des Ergebnisses verholfen. Das Unternehmen arbeitet derzeit am Verkauf seiner Unterhaltungssparte für 71 Milliarden US-Dollar an Walt Disney. Für das vierte Geschäftsquartal per Ende Juni meldete 21st Century Fox einen Gewinn von 920 Millionen Dollar oder 49 Cent je Aktie nach 476 Millionen oder 26 Cent im Vorjahr.

