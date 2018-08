Emmen - Also und Treolan haben eine Partnerschaft unterzeichnet, die Platform-as-a-Service (PaaS)-Dienstleistungen umfasst und es Treolan ermöglicht, seinen Kunden ein breites Spektrum an SaaS-, IaaS- und DaaS-Dienstleistungen in Russland anzubieten, wie das Schweizer IT-Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Treolan gehört zur LANIT-Gruppe, die 2017 einen Umsatz von 2.4 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet hat.



Mit dieser neuen Partnerschaft - der sechsten, die Also seit 2015 vereinbart hat -, sind die Vertriebspartner von Treolan in der Lage, die «Seats» ihrer Endkunden zu managen sowie Anwendungen zu entwickeln, ...

