Adidas hat die Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen, der Umsatz des Pharma- und Spezialchemiekonzerns Merck hat sich nach einem schwachen Jahresstart etwas erholt: Die Quartalszahlen des Tages.

Adidas übertrifft Prognosen trotz Werbekosten für Fußball-WMDer Sportartikelkonzern Adidas hat die Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen und sieht sich auf Kurs zu seinen Zielen für das laufende Jahr. Der Umsatz nahm zwischen April und Juni währungsbereinigt um zehn Prozent auf 5,26 Milliarden Euro zu, wie Adidas am Donnerstag in Herzogenaurach mitteilte. Analysten hatten dem Konzern im Schnitt nur 5,14 Milliarden Euro zugetraut. das Betriebsergebnis verbesserte sich um 17 Prozent auf 592 Millionen Euro und wuchs damit doppelt so stark wie von den Experten prognostiziert. Dazu habe auch eine "erfolgreiche Fußball-Weltmeisterschaft" beigetragen, erklärte Adidas. Die WM ließ aber zunächst die Marketingkosten steigen. Die höchsten Wachstumsraten verzeichnete Adidas in Nordamerika und Asien, wo Fußball weniger populär ist als in Europa.

3D-Druckerbauer SLM will profitabler werdenDer 3D-Druckerbauer ist bei seinem Umsatzziel 2018 vorsichtiger geworden: Der Vorstand sieht nun einen Korridor von 115 bis 125 (Vorjahr: 82,5) Millionen Euro statt 125 Millionen. Die operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) soll elf bis 13 (Vorjahr: 2,4) Prozent erreichen. Im ersten Halbjahr sank operative Verlust (Ebitda) auf 3,8 (minus 4,5) Millionen Euro. Der Umsatz kletterte um 2,3 Prozent auf 29,9 Millionen Euro.

Merck verzeichnet GewinnrückgangNach einem schwachen Jahresstart hat der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck im zweiten Quartal beim Umsatz etwas an Fahrt gewonnen. Das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis ging aber noch stärker zurück als von Analysten befürchtet. Für 2018, das ein Übergangsjahr werden soll, erwartet das Dax-Unternehmen nun ...

