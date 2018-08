Die britische Investmentbank Barclays hat Vonovia mit "Overweight" und einem Kursziel von 46 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Mit der Übernahme der österreichischen Buwog und der schwedischen Victoria Park sei Vonovia zum ersten paneuropäischen Wohnimmobilienkonzern aufgestiegen, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem glänze Vonovia mit einer hohen Liquidität und solidem Gewinnwachstum. Insofern sei die im Branchenvergleich unterdurchschnittliche Kursentwicklung in diesem Jahr nicht gerechtfertigt./edh/zb Datum der Analyse: 09.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-08-09/08:23

ISIN: DE000A1ML7J1