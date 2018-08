PEKING (dpa-AFX) - In China sind die Verbraucherpreise im Juli etwas stärker gestiegen als zuletzt. Sie liegen allerdings weiter deutlich unter dem Ziel der Regierung. Im Juli stiegen die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 Prozent, wie das nationale Statistikamt am Donnerstag in Peking mitteilte. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt mit einem Plus von 2,0 Prozent gerechnet.

Chinas Regierung peilt in diesem Jahr bei den Verbraucherpreisen einen Anstieg um drei Prozent an. Experten zufolge steht das Inflationsziel derzeit aber nicht weit oben auf der Prioritätenliste. Im Fokus stehe derzeit vor allem der Abbau der Schulden bei Großkonzernen.

Etwas schwächer als zuletzt fielen wieder die Erzeugerpreise aus. Sie stiegen im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 4,6 Prozent. Im Vormonat waren sie noch um 4,7 Prozent gestiegen. Experten hatten allerdings mit einem noch geringeren Anstieg gerechnet./zb/jha/

AXC0103 2018-08-09/08:28