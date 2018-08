Endingen AG - Seit über einem Jahr sind Insekten in der Schweiz als Lebensmittel zugelassen. Doch gezüchtet wurden die Tiere bislang hauptsächlich im Ausland. Dank finanzieller Unterstützung der Klimastiftung Schweiz startet die Firma Ensectable nun eine Bio-Zucht im Kanton Aargau mit einem Tag der offenen Tür.

In einem knappen Monat fällt in der Aargauer Gemeinde Endingen der offizielle Startschuss: Am 8. September wird die Zucht für Schweizer Bio-Mehlwürmer und Bio-Grillen mit einem Tag der offenen Tür eingeweiht. Die Besucher sehen gegen einen Unkostenbeitrag, wie Mehlwürmer und Grillen gezüchtet werden, die später zu Burgern, Snacks oder Proteinriegeln für Sportler verarbeitet werden. An einem Apéro stehen die Insekten zur Degustation bereit.

Nachhaltige Ernährung

«Die konventionelle Fleisch- und Milchindustrie verbraucht enorme Mengen an Land, Wasser und Futter. Sie ist ein Hauptantrieb für den Klimawandel», sagt Mina Gloor, Mitgründerin und Züchterin bei Ensectable. «Unsere Insekten hingegen leben auf kleinster Fläche und essen niemandem etwas weg.» Die Mehlwürmer und Grillen ernähren sich von Nebenprodukten aus der Herstellung von Bio-Bier und -Getreide sowie von Bio-Gemüse, das nicht mehr verkauft werden kann.

Grosses Potenzial für den Klimaschutz

Ensectable kann rund 12 Tonnen Insekten pro Jahr produzieren. «Wenn damit Fleisch ersetzt wird, ...

