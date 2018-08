Der dänische Pharmagigant Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) hat an diesem Mittwoch die Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal präsentiert. Die Aktie gab in der Folge etwas nach, was wir wohl als Indiz dafür werten können, dass die Anleger nicht allzu zufrieden gewesen sein dürften. Werfen wir in diesem Sinne einen Foolishen Blick auf das präsentierte Zahlenwerk, ehe wir überlegen, weshalb die Aktie nach wie vor aussichtsreich sein könnte. Zahlen, Daten, Fakten Die Zahlen von Novo Nordisk waren insgesamt eher durchwachsen. Als Gründe hierfür werden weiterhin der starke Wettbewerb sowie Preisdruck auf gängige Insulinpräparate kolportiert. Der Umsatz ging hierbei im Vergleich zum ...

