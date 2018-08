flatex Morning-news EUR/USD

Am Mittwoch rückten Meldungen zur Entwicklung der italienischen Staatsanleihen in den Fokus der Devisenhändler. Die 10-jährigen italienischen zogen zeitweise auf 2,92 Prozent an. Der stellvertretende Ministerpräsident Italiens Di Maio will in den Budgetverhandlungen eine harte Linie fahren und schreckt auch nicht vor einer Konfrontation mit der EU zurück. Dennoch beabsichtigt die noch recht junge italienische Regierung schnell Reformen einzuleiten, um die Staatsverschuldung zu reduzieren. Italien gilt als drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone nach Deutschland und Frankreich und hat nach Griechenland und Portugal die höchste Staatsverschuldung (Italien gilt obendrein als "zu groß, um zu scheitern").

Zur Charttechnik: Mittels des kurzfristigen Kursverlaufs vom jüngsten Verlaufstief des 06. August 2018 bei 1,1530 bis zum Zwischenhoch des 08. August 2018 bei 1,1628er-Marke, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen zu ermitteln. Die Widerstände lägen demnach bei 1,1628 und bei den Projektionen von 1,1652/1,1666 und 1,1689. Die Unterstützungen wären bei den Marken von 1,1563/1,1553/1,1530/1,1508, sowie bei den Projektionen von 1,1507/1,1493 und 1,1470 abzuleiten.

